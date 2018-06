Apple: "Nous pensons que vos données privées doivent rester privées"

"Nous pensons que vos données privées doivent rester privées", a déclaré Craig Federighi, l'un des dirigeants d'Apple, lors de la conférence annuelle des développeurs à San José, dans la Silicon Valley. "Nous pensons que vous devez contrôler qui les voit." Et tac! C'est Facebook qui a dû se sentir touché en premier lui qui est maintenant soupçonné, après le scandale Cambridge Analytica, d'une nouvelle affaire de partage de données d'utilisateurs, cette fois avec des fabricants de smartphones.

Donc, bientôt, si une application tente d'accéder aux données via ce genre de cookie, le système en avertira l'usager, qui pourra refuser, a assuré Apple, qui va aussi empêcher les sites d'accéder en détails aux infos relatives à leur smartphone, autre moyen de pister un internaute. De plus, le système Apple bloquera l'accès aux données personnelles par les applications.

♦ C'est précisément via une application téléchargée par les usagers de Facebook que Cambridge Analytica a mis la main sur les informations de dizaines de millions d'utilisateurs du réseau social.