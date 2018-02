Be TV disponible sur Proximus TV

Le slogan "Be TV en exclusivité sur le câble", c’est bientôt fini. Dès le mois de mars, Be TV l’offre de contenus premium de Voo sera également accessible sur Proximus TV. Une petite révolution. Depuis sa création il y a bientôt 15 ans, Be TV n’était accessible que sur les opérateurs du câble.

Les abonnés de Proximus TV pourront accéder via leur décodeur aux six chaînes à péage de Be TV, soit Be 1 HD, Be Séries, Be Ciné, Ciné+ Premier, Ciné+ Frisson et Ciné+ Classic, ces trois dernières étant éditées par Canal +. Au menu: des blockbusters en première télévisée (plus de 300 films par an), des séries originales, le catalogue de HBO, etc. Le prix demeure inchangé: 24,99 euros par mois.

L’ensemble des chaînes sera aussi accessible sur les écrans mobiles grâce aux applications Proximus TV et Be TV Go disponibles gratuitement sur l’App Store et Google Play. Signalons que pour l’heure, l’offre ne concerne que les contenus diffusés en linéaire, les contenus en VOD (Be à la demande et Ciné + à la demande) le seront plus tard dans l’année, ceci pour des raisons techniques, dit-on chez Proximus.

Tout le monde est content...

"Les contenus premium de Be TV c’était un peu le chaînon en manquant de notre offre", indique Haroun Fenaux, porte-parole de l’opérateur national. Pour Be TV, c’est aussi un accès à une clientèle potentielle de 1,5 million de foyers abonnés à Proximus TV, alors que son nombre d’aficionados a tendance à s’éroder ces dernières années.

Le chiffre d’affaires "abonnés" a en effet reculé de 12% en 2016 (derniers chiffres disponibles). C’est ce qu’on pouvait lire dans le rapport de gestion publié en annexes des comptes annuels. 2016 c’est aussi l’année où Be TV s’est coupée en deux pour ne conserver que les contenus fiction, les contenus sportifs passant sous la bannière de sa maison-mère Voo sous la marque Voo Sport Word.