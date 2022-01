Clap de fin pour les anciens modèles de BlackBerry

La marque canadienne a décidé, en effet, d'arrêter les mises à jour de son système d'exploitation OS dont sont équipés les appareils vendus jusqu'en 2013. "Les systèmes anciens pour BlackBerry 7.1 OS et les versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10 ainsi que BlackBerry Playbook OS 2.1 et les versions antérieures ne seront plus disponibles après le 4 janvier 2022", avait annoncé l'entreprise le mois dernier sur son site internet.

"À cette date, les appareils utilisant ces services et logiciels anciens, via leur fournisseur ou leur connexion Wi-Fi, ne fonctionneront plus de manière fiable, notamment pour les fonctionnalités liées aux données, aux appels téléphoniques, à l'envoi de SMS et aux appels d'urgence", avait ajouté BlackBerry.