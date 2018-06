"Finis, les appels et SMS trop coûteux!"

Afin d'endiguer le surcoût excessif des appels téléphoniques entre les pays de l'UE, le Parlement et les Etats membres ont conclu un accord préliminaire dans la nuit de mardi à mercredi pour plafonner les coûts.

A partir du 15 mai 2019, les appels téléphoniques et SMS d'un pays de l'UE vers un autre ne seront plus autant surtaxés. Le Parlement européen a mis sur pied un accord préliminaire prévoyant le plafonnement du coût des appels et SMS intra-européens. Une décision qui devrait être très populaire auprès des consommateurs. Beaucoup moins du côté des opérateurs...