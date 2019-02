Gros show de Samsung... pour son écran pliable?

Samsung va-t-il déplier l'écran de ses smartphones aujourd'hui? Rumeurs et indices savamment distillés le laissent croire. A l'occasion des dix ans de sa gamme Galaxy, le numéro un mondial du secteur organise un show dans une salle de concert de plus de 8.000 personnes à San Francisco.

Quelques indices...

→ Le premier fabricant mondial avec 20,8% de part de marché (malgré une chute de 8% de ses ventes) a récemment diffusé, "accidentellement" une publicité pour son Galaxy 10. Et l'appareil est déjà disponible à la réservation sur le site, pour livraison à partir du 8 mars.

The Future Unfolds

→ Selon une bande-annonce titrée " The Future Unfolds " (littéralement "L'avenir se déroule"), le groupe sud-coréen devrait dévoiler un modèle muni d'un écran pliable qui le fait passer de la taille d'un smartphone à celle d'une tablette, du simple au double.

Pourquoi une telle innovation? "Le secteur est en chute libre et nous avons atteint le point de saturation des smartphones", a déclaré Patrick Moorhead, analyste en chef chez Moor Insights and Strategy. "Ce que Samsung doit faire n'est pas différent d'Apple, c'est-à-dire donner aux gens une raison de se débarrasser d'un téléphone pourtant encore convenable", a ajouté cet expert.

L'argument en faveur d'un téléphone qui peut s'ouvrir pour fournir un écran plus grand est simple: les acheteurs commencent à manifester une préférence pour des équipements moins légers, utiles pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, travailler... Restait à savoir quand serait disponible un appareil complet avec un tel écran et surtout des applications opérationnelles. Les écrans pliables supposent en effet que les applications et systèmes d'exploitation (OS) soient entièrement repensés pour s'afficher sur l'écran plié comme déplié. Google, qui conçoit le système Android qui fait tourner les appareils mobiles de Samsung, a annoncé collaborer avec Samsung pour optimiser son OS pour ces futurs appareils.