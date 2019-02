Le renseignement britannique estime gérables les risques sur la 5G d'Huawei

Washington considère que Huawei a de possibles liens avec les services de renseignement chinois. Faut-il pour autant exclure le géant des télécoms de la 5G? Le débat est vaste et les services de renseignement britanniques estiment les risques "gérables".

Le service de renseignement britannique pour la cybersécurité (NCSC) estime qu'il est possible de limiter les risques liés à l'utilisation dans la 5G d'équipements du géant chinois des télécoms Huawei, explique le Financial Times. Cette décision va à rebours des efforts déployés par les Etats-Unis afin de contrer le développement de Huawei dans les pays occidentaux, Washington considérant que le groupe chinois a de possibles liens avec les services de renseignement chinois. Huawei, un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et de services de technologies mobiles, dément toutefois toute coopération à des fins d'espionnage.