Les vraies raisons de l'implantation du chinois ZTE à Bruxelles

ZTE va s'implanter à Bruxelles, côté des institutions européennes. Il s'agira d'une implentation stratégique pour le groupe télécom chinois. Mais, ce sera également l'occasion pour lui de montrer patte blanche en Europe. ZTE veut ainsi lever les doutes liés à ses équipements en en facilitant l’accès et les contrôles.

Profil bas

A l’instar de Huawei, ZTE est soupçonné par certaines nations, Etats-Unis en tête, d’avoir des liens avec les autorités chinoises et de présenter un risque potentiel pour la sécurité nationale.

Craignant de recevoir le même accueil qu'Huawei, ZTE fait donc profil bas et veut collaborer avec toutes les autorités compétentes. L’opérateur chinois veut probablement éviter d’être purement et simplement banni en Europe, comme c’est le cas au Japon et en Australie où il n’a pas le droit de fournir ses équipements pour le déploiement des réseaux 5G.