Nokia se lance dans la 5G aux USA

T-Mobile US a choisi Nokia pour lui fournir du matériel 5G. Ce contrat à 3,5 milliards de dollars est le plus important du marché de la 5G.

L'équipementier finlandais en télécoms Nokia va aider T-Mobile à déployer un réseau mobile 5G aux Etats-Unis dans le cadre d'un accord conclu pour 3,5 milliards de dollars. Nokia fournira à T-Mobile son offre de technologie 5G et aidera l'entreprise de télécommunications.

→ La 5G, cinquième génération de réseaux sans fil de communication, promet une circulation des données assez rapide pour permettre des services tels que la chirurgie à distance et les voitures sans conducteur, mais aussi de profiter de la vidéo et de la réalité virtuelle avec plus de facilité.