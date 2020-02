Orange prend désormais en charge l'eSIM

À l'étranger

Enfin, l’eSIM est surtout pratique pour les voyageurs et les expatriés. "Ils peuvent continuer à utiliser leur SIM et le numéro de leur pays d’origine tout en y ajoutant un forfait eSIM pour obtenir un numéro belge et un forfait data", selon les explications d’Orange. "Plus besoin de changer constamment de carte SIM ou d’avoir deux téléphones."