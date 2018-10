Samsung sort un smartphone équipé de 4 appareils photo

· Le Galaxy A9 sera vendu en Belgique dès novembre

· Son prix: 599 euros

· Il dispose de 4 capteurs photos à l'arrière. Le principal est de 24 mégapixels. Il possède également un capteur à l'avant, de 5 mégapixels, pour la profondeur de champ. Il est équipé d'un zoom optique 2x, permettant de réaliser des gros plans détaillés à distance. Enfin, un ultra-grand-angle avec le même angle de vue que l'oeil humain. Il est donc possible de capturer une scène exactement telle qu'on la voit, affirme Samsung

· Samsung le promet doté d'une batterie "de grande autonomie" qui peut se charger rapidement et de 128 Go de mémoire de stockage (extensible de 512 Go en plus).