Stéphane Richard, le patron d'Orange, condamné à un an de prison avec sursis en appel

Le PDG du groupe de télécommunications français est rattrapé par la justice et doit revoir ses ambitions. Il était en lice à un troisième mandat à la tête du groupe.

Ce haut fonctionnaire de l'État, diplômé de HEC puis de l'ENA est condamné à un an de prison et 50.000 euros d'amende pour complicité d'escroquerie et de détournement de fonds publics dans le processus d'arbitrage en faveur du défunt Bernard Tapie. Dans cette affaire mettant fin au contentieux qui l'opposait depuis 1994 au Crédit Lyonnais sur la vente d'Adidas, l'homme d'affaires, ancien ministre de François Mitterrand, avait alors reçu quelque 400 millions d'euros payés par l'État en 2008.