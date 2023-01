Dans cette vidéo, je vous donne tous mes conseils pour profiter des tendances de marché. Suivez-moi. Comment j’ai gagné mon 1er million en bitcoin J’aime me faire plaisir. Je veux pouvoir m’offrir tout ce dont je rêve. Aujourd’hui, j’en ai les moyens. 900.000, 950.000, 1 million de dollars... Les cryptos c'est facile ! Trading bitcoin Avec mon logiciel de trading, je suis imbattable. On m'appelle le Loup de Dubaï. En trois mois, j'ai gagné un million de dollars grâce au bitcoin. C'est peut-être ça qu'il me faut. Il faut parfois prendre des risques dans la vie. Allez, let's go. Je tente le coup !

Ça prend bien ! Excellent. Je saute sur l’occasion ! Le marché est porteur. Il faut profiter de l’effet de levier. Vous avez déjà fait de jolis gains. +27% ! Si vous investissez maintenant, vous pouvez tripler votre mise en quelques semaines. Investissez davantage maintenant et profitez d'un facteur multiplicateur. Bonjour M. Fisher. Je n’y connais pas grand-chose. Vous nous avez contactés pour des investissements en cryptomonnaies. Vous avez frappé à la bonne porte. Trader House est une plateforme de trading idéale pour les traders débutants. J'espère que ça va marcher. C’est quand même un sacré risque. Mais bon, c’est pour la bonne cause. On rêve tellement de rafistoler cette maison. Maintenant qu’on arrive à la pension, on va enfin pouvoir le faire. Mais pour ça, il faut de l’argent… C'est la première fois que je fais ça. C'est un peu stressant. Bonjour Viviane. Je me présente rapidement. Pierre Fisher, analyste chez Trader House, code de confirmation 13995. J’ai déjà investi une sacrée somme (4.000€), je ne suis pas sûre de pouvoir faire plus. OK OK, mais je dois puiser dans mes réserves. Ça donne quand même le vertige tout cet argent! À vous de voir, ce n’est pas mon argent. Mais… un de mes clients vient de faire x3 Viviane, la trend crypto est incroyable, le jackpot n’est pas loin. Mettez le paquet, c’est du jamais vu Entendu, je m’occupe tout de suite du virement. Merci Vous êtes sûr? Bonjour Viviane, vous allez bien? Oui, c’est le moment, je vous dis Les marchés sont en forme, c’est le moment d’augmenter la mise. Le marché est mûr Viviane s’apprête à faire un virement supplémentaire de 10.000 euros. C’est une grosse somme, elle hésite… Faut pas se mentir, c'est assez excitant aussi ! Je m'appelle Viviane, j'ai 62 ans. En trois mois, j'ai perdu une très grosse somme d'argent dans une arnaque aux cryptomonnaies. Ce récit est basé sur une histoire vraie. Viviane est un nom d'emprunt. Certains dialogues ont été remaniés pour la bonne compréhension des faits. Je vous laisse, j’ai d’autres clients à prévenir Bonjour, je fais vite car c’est la folie, les opportunités sont partout et il faut les saisir maintenant. N’hésitez pas à doubler votre investissement Je vous la fais parvenir demain. J’ai ouvert un compte à votre nom, alimenté de 50 euros. Il me manque encore votre preuve de résidence et je pourrai l’activer. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous guider. Je vous fais parvenir la documentation sur notre starter kit. Lisez-la attentivement et faites-moi signe si cela vous intéresse. C’est noté! Encore merci pour vos conseils ;)

C’est vous qui décidez. Je préfère rester prudente. Ok De quoi s’agit-il ? Si vous aviez fait ce virement, vous auriez déjà 25.000 euros sur votre compte, avec une perspective de 100.000 euros d’ici la fin de l’année. C’est l’effet levier dont je vous parlais. Dommage, vraiment. Mais c’est vous qui décidez. Votre portefeuille tourne bien. Nos experts en trading ont fait de très bonnes affaires et vous en bénéficiez. Dommage que vous ayez raté le coche avec le virement que vous avez annulé. Vu l’état du marché des cryptos, vous seriez déjà proche des 100.000 euros à l’heure qu’il est. Sur chaque transaction, nous payons des frais. Avec vos gains, vous nous les remboursez. Nous allons vous indiquer la procédure. Ma directrice vous appelle dans la foulée. Bon, je fais quoi ? Ses arguments se tiennent. D'un autre côté, je pourrais tout perdre... Je n'y connais rien à ces histoires de cryptos. Je suis paumée... Mais quand même, je m'apprêtais à verser une très grosse somme… Allez, il faut savoir prendre des risques de temps en temps. ll faut que je retourne voir ce que donnent mes investissements. J’ai déjà mis 4.000 euros sur Trader House. C’est pas rien. Bonjour Viviane. Luc Boussin. Département tax de Trader House. Je vous contacte au sujet des frais de transaction. La journée est encore jeune… 11:57 Concernant vos investissements. Les performances sont excellentes. Je vous propose de faire le point prochainement. 11:45 11:46 Quelles sont vos disponibilités ? 11:46 Demain, 10h ? 11:49 Pas de mouvement aujourd’hui sur mon compte ? Ok 11:50 11:56 Pour payer les frais de transaction, vous devez sortir de l’environnement bancaire. Nous sommes dans le monde du trading de cryptomonnaies, vous comprenez. La première étape, c’est de créer un compte sur la plateforme Binance. Je ne connais pas. Qu’est-ce que c’est ? Je vais vous guider pas à pas. Audrey Delage, directrice opérationnelle chez Trader House. Je vais vous accompagner pour vos transferts. Binance est la plus grande bourse d’échange de cryptomonnaies au monde. C’est là qu’on peut acheter et vendre du bitcoin et d’autres cryptos. Binance compte plus de 20 millions d’utilisateurs. Nous avons de nombreux contacts avec leurs traders et leur direction des achats. C’est une entreprise très sérieuse. Le transfert est fait ? Vous avez bien suivi la procédure ? Je vois dans Binance que le dépôt a été bien reçu. Pour les frais de transaction. Ok super Que dois-je faire maintenant ? Transférez les bitcoins à l’adresse que je vais vous indiquer. C’est l’adresse de notre portefeuille Trader House : bc1q0st3gd7gzgr25rzf5zylm5z6z33zh6nrh4y6y Qu'est-ce que j'ai fait ? Merde ! 10.000 euros, c'est énorme. Mais qu'est-ce que je viens de faire... Ça va trop loin. Pourquoi avez-vous annulé ce virement ? C’est une grosse somme. Je me suis un peu emballée. Incroyable... Ça marche ! Voilà j’ai créé mon compte. C’est fait C’est tout ? Dernière étape, il suffit de convertir les euros en bitcoin. Ça se fait en un clic. C’est tout. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre confiance dans nos services. Maintenant envoyez de l’argent sur votre portefeuille Binance, via votre compte bancaire. Bon, j’appelle la banque pour annuler.

Quelques mois après ces échanges, Viviane m’a contacté via le site de L’Echo. Je lui ai donné rendez-vous dans un bar de Bruxelles. Mon nom est Gilles Quoistiaux. Je suis journaliste économique, spécialisé dans le secteur bancaire et les cryptomonnaies. L’histoire de Viviane m’a tout de suite interpellé. J’ai décidé de mener l’enquête sur Trader House, afin de décrypter la mécanique de cette arnaque perfectionnée. Vous ne connaissiez pas les risques ? Je faisais des recherches sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux... Je cherchais une initiation au trading. Je suis tombée sur Trader House. Ce site m’a paru fiable, sérieux. Je ne suis pas une spécialiste, mais j’avais déjà entendu parler du bitcoin. Trader House propose des formations à l'investissement dans les cryptomonnaies. C’est ça qui m'a attirée. Merci d'avoir contacté la rédaction de L'Echo. Racontez-moi tout depuis le début. Vous y connaissiez quelque chose aux cryptomonnaies ? Pierre Fischer m’a mise en confiance. Je ne voulais pas gagner beaucoup d’argent, juste arrondir mes fins de mois. J’avais un petit pécule à ma disposition. Je souhaitais l’utiliser et le faire fructifier. Voici ce que j’ai reçu comme document. Ça m’a paru très sérieux. Titulaire du compte : Viviane Fermont Montant : 27.620 EUR Société : Trader House Date : 17/05/2022 Je vous confirme que nous détenons un capital de 27.620 EUR sur un compte séparé. La société d’investissement Traderhouse n’est pas habilitée à déduire la taxe forfaitaire. Dès que le paiement sera fait, nous payerons la taxe, clôturerons le compte et vous rembourserons les fonds. Montant dû à titre de taxe forfaitaire : 6.250 EUR Compte : XXX4856054894 Nous vous conseillons de faire le virement le plus vite possible . Si ce n’est pas fait, des procédures judiciaires de recouvrement de dettes seront introduites à votre encontre. Sans paiement de votre part dans les délais prescrits, vous perdrez les 27.620 euros détenus sur votre compte. Bien à vous, Michael Jefferson Directeur d'agence chez NBA RAMO Viviane s’en apercevra plus tard, mais ce document est un faux, comme tous les suivants. Trader House utilise le logo et la notoriété d’une banque établie pour induire les victimes en erreur. Mise en confiance, Viviane va effectuer le versement de cette « taxe forfaitaire ». 6.250 euros sur 27.620… C’est beaucoup. D’autant que je dois retirer les 3850 euros que j’ai placés. Du coup ça représente quoi… Des frais de 26 % sur mes gains ! Mais bon si compte bien j’ai quand même fait une jolie plus-value de 17.520 euros. Tout ça sans rien faire ou presque. C’est pas si mal. Bonjour Mme Fermont, J’ai le plaisir de vous informer que le solde de votre compte Trader House s’élève à 61.687 euros. Sur ce montant, les frais de conversion s’élèvent à 5.658 EUR. Vous trouverez notre facture en annexe. Cordialement, Vincent Perret Directeur de la salle de bourse Monsieur Perret, J'ai bien reçu votre demande pour les frais de conversion. Vous pouvez prendre la somme à partir de mon compte Trader House, sur lequel je dispose de 61.687 euros. Merci de me faire un virement de 56.029 euros, ce qui représente le solde de mon compte, frais de conversion déduits. Bien à vous, Viviane Fermont Il n'est malheureusement pas possible de procéder de la sorte. Vous ne pouvez pas payer avec les profits ou votre capital actuel. Vous devez payer les frais de conversion, ensuite nous vous rembourserons le solde de votre compte. C’est comme avec la taxe forfaitaire. Nous devons suivre scrupuleusement les prescrits légaux. Vous vous exposez à des poursuites pour blanchiment d'argent si vous ne respectez pas ces règles. C'est très risqué. Cordialement, Vincent Perret Quelle somme, c’est fou. J'ai gagné 61.000 EUR. J'en reviens pas. Mais bon, ce n’est pas une raison pour continuer à payer des frais sans rien récupérer. C’est le moment de toucher mes gains. N’oubliez pas de payer les frais de transaction. Il vous reste 24h pour payer vos frais de conversion. Après, vous perdrez l’ensemble de votre investissement. Rappel : Il vous reste 3 jours pour payer votre taxe forfaitaire. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une procédure de recouvrement judiciaire. Cordialement. Attention, votre compte va tomber à zéro si vous ne faites pas le virement maintenant. Merci de payer les frais de transaction sur les bitcoins. Pour rappel, ce montant représente 18,7% de la somme investie. De : Vincent Perret De : Luc Boussin De : Michael Jefferson Les escrocs continuent d’exiger des frais en tout genre: frais de conversion, taxe sur la plus-value, commission du trader… À plusieurs reprises, Viviane se laissera convaincre par le discours bien rodé des représentants de Trader House. Votre compte est à 61.688 euros au taux de change du jour. Donc normalement le change étant à 16,1 %, la somme définitive à régler est de 9.931 EUR. Sous 24 h vos fonds en euros vous seront renvoyés par moi-même. Dès que je reçois les 9.931 euros, je vous rembourse les 61.000. Comme vous voulez. Je pensais que vous vouliez récupérer rapidement votre argent. Vous m’aviez dit que c’était urgent. Je ne paye plus rien tant que l’argent n’est pas sur mon compte en Belgique. Je n’ai plus rien en réserve. On verra ça demain Ils sont très convaincants. Ils m’ont mise en confiance. Comment sont-ils parvenus à vous embobiner ? Vous avez été naïve ? L'appât du gain ? Peut-être que je suis trop gentille… Dans mon esprit, j’avais placé 4.000 euros sur Trader House. Les gains n’ont pas arrêté d’augmenter jusqu’à 61.000 euros ! Je pensais avoir gagné 57.000 euros en peu de temps. Ils sont bien organisés. Ils envoient des messages, ils passent un coup de fil, ils rappellent... Au début, ils sont très aimables, ils vous aident à faire toutes les démarches. Je me suis laissé aveugler par la perspective de rendement. Puis, tout doucement, ils commencent à mettre la pression. Leur discours est bien rodé. Ils paraissent très professionnels. Je ne voulais pas gagner beaucoup d’argent, juste arrondir mes fins de mois. J’ai commencé à être suspicieuse après quelques semaines. C'est pour ça que j'ai continué à payer. Mais au fond de moi, j’avais envie d’y croire. Je n'arrivais pas à m'avouer que j'étais en train de me faire avoir. Veuillez me confirmer le transfert. Voici l’adresse du wallet, notre portefeuille crypto: bc1q0st3gd7g zgr25rzf5zylm5z6z33zh6nrh4y6y Ne vous inquiétez pas, c’est une app standard. Je vais prendre le contrôle de votre ordinateur. Avez-vous une demande de confirmation de Binance parce qu’il n’y a toujours pas d’envoi effectif. Je ne maîtrise pas encore Binance. C'est très complexe ces histoires de crypto. Je ne m'en sors pas. Voilà c’est fait. Mais je ne connais pas cette app. Téléchargez l’application. Téléchargez AnyDesk En quelques semaines mon compte a atteint un solde positif de 27.620 euros. J'ai donc gagné 23.620 euros ! En quelques semaines à peine ! Sur ces 23.620 euros, Trader House - ou cette banque que je ne connais pas, NBA RAMO - me demandent de payer 6.250 euros de frais de transaction. Si je déduis les 6.250 euros de frais de transaction, il me reste tout de même plus de 17.000 euros de bénéfices ! Tout ça sans rien faire, ou presque. Mais d'un autre côté, j'ai fait une jolie plus-value... Je n'aurais jamais imaginé gagner autant d'argent en si peu de temps. C'est beaucoup quand même... Si je calcule bien, ces frais représentent 26 % de mes gains. Énorme ! J'ai investi 4.000 euros chez Trader House. Bon, je récapitule. Trader House RAPPEL : Règlement des frais de conversion Règlement des frais de conversion Bonus de 25% sur le staking bitcoin ! Trader House Convaincue par les arguments du faux trader, Viviane paye les 6.250 euros de "frais de transaction". Mais les escrocs ne s’arrêtent pas là.

Bonjour M. Boussin, Je vous ai payé 6.864 euros de frais de conversion. Pourquoi ne me les remboursez-vous pas ? Mon argent dort chez vous. Il me serait bien plus utile sur mon compte et diminuerait mes frais dus à la banque, non ? Je trouve quand même lamentable de m’endetter pour récupérer 60.000 euros ! A vous maintenant de trouver une solution. J’ai fait ce que j’ai pu, je ne sais plus où chercher. Vous devez certainement avoir des relations privilégiées avec ma banque. J’attends une réaction rapide de votre part. Belle journée. Vous ne répondez pas à toutes mes questions. Arrangez-vous avec ma banque. Vous trouverez certainement plus facilement le bon interlocuteur que moi. Envoyez-moi un justificatif pour les 6.864 euros de frais d'utilisation de vos services : je n’ai pas reçu de facture ! Remboursez-moi sur mon compte les 5.658 euros de frais de conversion qui n’ont finalement servi à rien. J’estime qu’avec 28.000 euros au total déposés sur votre site, vous pouvez faire l’effort de contacter ma banque et vous accorder avec elle, non ? Je souhaite que cette affaire se termine en bons termes et rapidement. Merci. Viviane J’ai téléphoné à ma banque qui m’a bien confirmé qu’elle n’acceptait pas de rapatrier des fonds provenant de plateformes crypto. Les 4 plus grandes banques belges ont toutes la même position. Aucune banque ne s'aventure dans les cryptos ! Je ne vois pas comment je pourrais rapatrier mes avoirs en Belgique. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi ! Madame, Je prends note de votre mail. _ Hélas, la solution vient de votre banque. _ Soit elle accepte de faire le change bitcoin-euro. Soit une de nos banques le fait. Mais dans ce cas il faudra régler ces frais de change en amont. J’attends votre solution définitive. Belle journée, Luc Boussin Ce n’est pas à moi de négocier avec votre banque pour que VOUS RÉCUPERIEZ votre argent. Tout ce que je peux vous donner comme documents et pièces est visible sur votre compte. Désolé, je ne peux pas aller plus loin. A vous de savoir si vous voulez récupérer vos fonds ou pas. Cordialement, Luc Boussin Comme toute entité bancaire, notre fiscalité doit être totalement transparente. Tous les retours de fonds doivent être faits via une banque. Sinon ce serait du blanchiment d’argent. La police financière européenne ne rigole pas avec ce genre d’activité. Concernant votre banque, elle doit se venger du fait que vous avez investi votre argent ailleurs. On connaît la musique… Cette fois ils ne m’auront pas. J’ai cru que j’avais un peu plus de 61.000 euros sur mon compte. En fait, je n’ai rien. Je n’ai fait que payer. J’ai été trop bête. Pourquoi je n’ai pas vu ça ? Je n’ai pas de fonds disponibles. Je suis une simple assistante administrative. Mon contrat se termine bientôt. Je serai sans travail en octobre prochain. Non désolé, pas possible. De quoi parlez-vous ? Ça fait 10 jours que j’essaye de vous aider et vous refusez la main que je vous tends. Justement. Demandez à votre banque un petit prêt et récupérez la grosse somme que vous avez gagnée grâce à Trader House. Du numéro de compte, pour régler les 9.931 euros de frais de transaction. Avez-vous les coordonnées de la banque pour le virement ? Dès que vous aurez payé, je vous transférerai les 61.687 euros . Viviane n’a plus le contrôle de son PC. Grâce à AnyDesk, l’escroc le contrôle à distance. En quelques secondes, il vide son compte Binance et transfère les bitcoins sur un autre compte. Toutes ses cryptos ont disparu. Les escrocs de Trader House procèdent de manière méthodique. L'argent qu'ils détournent prend deux chemins différents, mais arrivent dans la même poche. Première étape : ils proposent à Viviane d'investir de l'argent sur la plateforme Trader House. Viviane effectue des virements bancaires vers des comptes étrangers. Son compte Trader House est crédité et affiche des performances extraordinaires. Mais cet argent est totalement fictif. Trader House est une coquille vide, une fausse plateforme qui ne réalise aucune véritable opération. Deuxième étape : les escrocs demandent à Viviane de payer des frais sur les opérations effectuées sur le site Trader House. Leur argument est simple : Viviane doit payer des frais (fictifs) sur des gains, eux aussi fictifs. Le paiement se fait via la plateforme crypto Binance, les euros versés sont transformés en bitcoins avant d’être envoyés sur un portefeuille crypto privé appartenant aux escrocs. € € J'exige tous les documents qui confirment les transactions faites sur mon compte Trader House. Maintenant. Quelles transactions ? Tous les placements, achats, ventes, gains. Tout est disponible sur votre plateforme Trader House dans la section "Comptes". Merci de m'envoyer un PDF. En fait, vous êtes vraiment malhonnête ! Trop d’excuses bidons. Trop de fausses promesses. Ça suffit. Je ne les crois plus. Ils ne vont pas s’en sortir comme ça. C'est mon argent. J'en ai besoin pour ces satanés travaux.

