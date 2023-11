Quelle est la santé financière de votre hôpital?

Chaque année, L'Echo se plonge dans les comptes des institutions hospitalières bruxelloises et wallonnes. Et vous dit tout sur l'état de santé de votre hôpital. Suivez le guide.

Voilà une habitude qui remonte à 2018: inspecter, chaque année, les données financières, issues des comptes annuels et des rapports de gestion, des 37 hôpitaux bruxellois et wallons - dont certains comptent plusieurs implantations, rassemblées sous une même coupole. Tout en jetant, au passage, un coup d'œil à la situation flamande. Nous nous focalisons sur les hôpitaux généraux, en laissant de côté les institutions psychiatriques ou spécialisées. L'objectif? Ausculter la santé financière d'un secteur essentiel et pourtant en crise perpétuelle, afin de suivre son évolution.

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous avons remis le couvert, avec le cru 2022 dans le viseur. La première année depuis 2020 à ne plus vraiment être marquée du sceau du coronavirus, même si ce dernier se double encore d'une inconnue financière, qui devrait être levée en 2024.

Cela étant, une année sans pandémie n'est pas forcément de tout repos. C'était écrit dans les astres: crise énergétique et inflation galopante ont sérieusement mis à mal les finances hospitalières. L'avenir ne se dessine pas forcément plus en rose, alors que la question des pensions des agents statutaires se fait de plus en plus menaçante. Venez, on vous explique tout cela.

Découvrez ci-dessous les principaux enseignements.