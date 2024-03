Tout comprendre à la CSRD en 12 questions

De prime abord, la CSRD n'impose que la transparence, sans imposer de trajectoire d'amélioration aux entreprises. Cela explique en partie pourquoi les obligations de la CSRD sont souvent perçues avant tout comme une charge, voire comme un risque. Il n’empêche, ces obligations vont changer les règles du jeu.

"Quand tout le monde mesure, tout le monde peut aussi commencer à comparer. Et à partir de là, les investisseurs, les banques et les entreprises elles-mêmes, vont pénaliser les acteurs qui sont les moins durables – avec moins de financement ou du financement à un taux plus élevé", relève Sébastien Leempoel.

Parce que la durabilité d'une banque peut se résumer à la durabilité de ses investissements. Et parce que, pour une majorité d'entreprises, l'essentiel de l'impact se trouve dans la chaîne de valeur – chez les fournisseurs. "Ce qui veut dire que pour améliorer leur propre rapport de durabilité, les grandes entreprises vont se tourner vers leurs fournisseurs, un par un, leur demander des comptes. Et elles finiront par choisir celui qui est le plus durable", prédit le COO.

La durabilité devient un facteur de compétitivité

Difficile d'affirmer avec certitude quand ce mécanisme s'appliquera. Mais même les petites sociétés, qui ne sont pas directement concernées par la publication d'un rapport de durabilité, sentiront sans doute rapidement les conséquences de la directive européenne.

Et après tout, c'est bien l’objectif. "Non pas mesurer et contrôler le nombre de tonnes de CO2 qu'une entreprise émet, mais influencer les comportements et tendre vers une économie plus durable", rappelle Patrick Van Impe, à point nommé.

Bien plus qu'un simple changement des normes comptables, la CSRD promet donc d'ériger la durabilité au rang de facteur de compétitivité, au même niveau que le prix et la qualité. Une moins bonne performance en durabilité signifierait alors, à prix équivalent, des pertes de parts de marché. Voilà comment la CSRD risque bien de changer les règles du jeu économique.