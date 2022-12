Dans “L'enfer”, un titre phare de son nouvel album, Stromae explique avoir eu des pensées suicidaires. Mais il a eu, aussi, des idées géniales en marketing. Son apparition au JT de TF1 se transforme en coup de com' de l'année puisqu'il enchaîne, dans une mise en scène habile, une interview classique avec le lancement de sa nouvelle chanson en guise de réponse à une question. Cette surprise, dans le journal télévisé le plus suivi en Europe, fait le buzz. Après des années d'absence, le maestro est de retour…

La rampe de l'épreuve de saut à ski aux Jeux Olympiques de Pékin a été installée non pas dans un décor montagneux, mais bien en plein milieu d'un ancien site industriel, un endroit où il ne neige quasiment jamais et qu'il a donc fallu “arroser” de neige artificielle...

Un travailleur en combinaison de protection verrouille la barrière d'une zone résidentielle pendant le confinement à Shangaï. La Chine a appliqué toute l'année une politique de “zéro covid” unique au monde, suscitant une grogne croissante de la population. Pour échapper à des conditions de travail de plus en plus insupportables en raison des confinements, des milliers d'ouvriers de Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple en Chine, ont cessé le travail avant d'affronter la police en novembre. Le vent de révolte a gagné l'ensemble de la population chinoise, poussant les autorités à relâcher enfin leur stricte politique sanitaire.

Les “falaises cosmiques” vues par le télescope James Webb

12 juillet

Lancé fin 2021, le plus grand et plus puissant télescope au monde, le James Webb, livre ses premiers clichés. Le résultat est magistral et poétique, comme ces "falaises cosmiques" de la nébuleuse de la Carène, une zone de naissance pour les étoiles. La première d'une série impressionnante de photos fantastiques de notre Univers.