Découvrez comment votre commune dépense son budget

Résumé des dépenses moyenne de Vous avez désormais une idée plus précise des postes dans lesquels votre bourgmestre et vos échevins ont dépensé l'argent communal. Selon l'Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW), les pouvoirs locaux doivent “offrir des services et des infrastructures de proximité de qualité tout en garantissant des recettes suffisantes, en maîtrisant leurs coûts et leur niveau d'endettement”. De sacrés défis auxquels font face les décideurs locaux. Entre 2018 et 2022, a dépensé en moyenne par an euros/habitant, soit que la moyenne des communes ( euros/habitant). Les communes font appel à différentes sources de financement afin de faire face à leurs dépenses: la fiscalité locale (pourcentage complémentaire sur l'impôt des personnes physiques ou le précompte immobilier, taxes, redevances…), des fonds et subsides provenant d'acteurs extérieurs, ou encore des recettes propres, via la perception de loyers, la location de matériel ou encore des dividendes issus des intercommunales. Les communes se portent-elles bien? La mandature a été particulièrement turbulente pour les finances des communes: covid, inflation, hausse des coûts de l'énergie et des matériaux… Une succession d'éléments qui sont venus plomber la santé financière des localités. À Bruxelles, selon la récente étude sur les finances locales de Belfius, dix communes sur 19 ont présenté un budget en déficit pour 2024, alors qu'elles n'étaient que quatre dans cette situation l'année dernière. Le contexte difficile a fait subir aux communes “une détérioration des équilibres financiers et une érosion de leurs réserves”. En Wallonie, les communes “ont fait preuve de résilience grâce à leur capacité à adapter leur organisation et leurs priorités politiques aux nouvelles réalités”, toujours selon Belfius. En résumé, elles sont parvenues à garder la tête hors de l'eau, notamment grâce à des aides régionales non négligeables qui ont pu donner un coup de boost à leurs recettes. Les gestionnaires communaux interrogés par Belfius ont cité trois défis majeurs: les coûts en matière de sécurité (zone de police, pompiers) et d'aide sociale, la transition énergétique et l'évolution des charges de pensions des statutaires. Ces dernières reposent, en effet, sur les épaules des communes et sont perçues comme l'enjeu financier numéro un de la prochaine mandature. Immobilier, faits criminels, taux de chômage…

Disclaimer Les exemples de dépenses ne sont pas propres à la commune sélectionnée par le lecteur. Il s'agit d'exemples généraux repris dans des comptes communaux de localités bruxelloises et wallonnes. Il s'agit des dépenses ordinaires et extraordinaires.



Les montants sont une moyenne des dépenses sur cinq ans (2018 - 2022).



Les catégories présentées ici ont été créées par nos soins afin de simplifier la lecture des postes de dépenses. “Nature et gestion de l'environnement” en Wallonie regroupe par exemple: distribution de l'eau, hygiène alimentaire, ramassage des immondices, nettoyage, eaux usées et agriculture.



Les montants par habitant ont été calculés en fonction des statistiques démographiques communales de 2022 (Statbel).



Les prélèvements (qui font référence à des montants que les communes prélèvent sur leurs fonds de réserve constitués lors d’exercices antérieurs) ont été ajoutés dans la catégorie “Autres” car nous n’avons pas le détail des dépenses de ces montants.



Sources Intérieur action sociale (Service public de Wallonie), Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Service public régional de Bruxelles, Statbel. Calculs: L'Echo.

