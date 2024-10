Donald Trump adopte une position plutôt floue. Il se dit fier d'avoir fait nommer, à vie, trois juges très conservateurs à la Cour qui a annulé l'arrêt Roe vs Wade, mais son discours sur la question n'est pourtant pas clair, se positionnant uniquement contre “l'avortement tardif”. Serge Jaumain explique notamment cela par le fait “qu'il s'agissait d'une question centrale durant les élections de mi-mandat (midterms). On peut penser que cela a fait perdre les républicains dans un certain nombre d'États, l'arrêt ayant été annulé quelques mois auparavant”. Donald Trump reste donc prudent et esquive même la question d'une journaliste qui lui demande de se positionner en Floride, son État de résidence, où la question autour de l'avortement est soumise à un référendum ce 5 novembre.

Kamala Harris, en tant que candidate, a présenté la lutte pour le droit à l'avortement comme un des premiers piliers de son programme. Malgré ses faibles chances de bouleverser les choses, son engagement “est clair et elle a le mérite d'engager le débat. C'est déjà un geste fort” constate Serge Jaumain.

Le think thank Center for American Progress a pu cartographier les temps de trajet pour se rendre dans une clinique d'avortement. Les femmes du district le plus au Sud de la Floride qui désirent avorter après 6 semaines de grossesse doivent maintenant rouler 11 heures et 21 minutes pour atteindre une clinique. Soit un trajet Bruxelles – sud de la France pour être prises en charge.

