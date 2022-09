Comment UCB a mis l’architecture au service de sa vision RH

UCB a récemment rénové son QG d’Anderlecht et modifié sa façon de fonctionner. Avec une volonté principale: casser les silos dans l’entreprise et stimuler la créativité de ses équipes.

Pendant quatre ans, et pour un montant tenu secret, l’entreprise pharmaceutique a repensé ses espaces avec l’aide d’OOO, un bureau d’architecture qui veut dresser un pont entre bâti et manière de travailler. “Le ‘one size fits all’, c’est fini”, pose sa fondatrice Anouk van Oordt, lors de notre visite.

Oubliez l’open space, faites place à différentes zones pour différents usages et moments. Du sur-mesure à l’échelle de l’entreprise et de l’individu. Avec une volonté de transparence, vers l’extérieur, et entre les services.

Ci-dessous, promenez-vous virtuellement dans les différentes zones du siège d’UCB et découvrez comment l’entreprise a repensé son bâtiment pour optimiser son fonctionnement.

Crédit : Valentin Bianchi