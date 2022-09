Yaka!

Osez voir grand Une ambition

Il y a parfaitement moyen de booster l’esprit d’entreprendre en Wallonie et à Bruxelles. Les ingrédients sont là: des têtes bien faites, de la créativité, de l’expérience, de l’argent, et puis aussi cette nouvelle génération d’entrepreneurs et d’entrepreneuses qui déborde d’énergie et d’ambition.

Ils ne connaissent pas de frontière, ignorent les barrières mentales qui en ont bloqué plus d’un en Belgique francophone. Ils veulent casser la baraque, devenir les champions dans leur domaine. Ils osent voir grand.

Oser voir grand. C’est toute l’ambition de Yaka!, un programme imaginé par L’Echo pour connecter les entrepreneurs entre eux et les aider à concrétiser leurs ambitions. Si souvent, on les a entendus appeler de leurs vœux un esprit plus volontaire, plus conquérant au sud du pays. À force, on s’est dit que L’Echo avait un rôle à jouer. Pas seulement en informant sur le business comme il va, comme on le fait depuis toujours, mais aussi en stimulant cet esprit d’entreprendre dont les francophones ont tant besoin. Si l’envie est là, si les ingrédients sont là, à un moment, il faut y aller. Yaka!

Paul Gérard Rédacteur en chef de l'Echo