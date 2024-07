Aurore Morisse ('Affaire conclue') donne ses adresses préférées à Liège

Aurore Morisse Gallery 6, rue Saint-Adalbert

Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 18h

| @gallery_aurore_morisse |

"Dans les restaurants, je retourne tout. Des gens ont déjà dû me voir retourner une chaise ou un fauteuil." © Léa Dornier

1 | Le toucher

Baci Restaurant Le Théâtre de Liège

Place du Vingt Août 16

Ouvert du mercredi au vendredi de 12h à 14h puis de 19h 21h, les mardis et samedis de 19h à 21h.

| www.bacibaci.be |

"Quand je vais au restaurant Baci, j'adore sentir la rampe d'escalier en chêne patiné sous mes doigts. Et lorsque je m'assois à ma table, je touche la nappe en tissu, les assiettes en céramique, les couverts... Tous ces objets ont été réfléchis, ça peut passer inaperçu et pourtant rien n'est laissé au hasard. Dans les restaurants, je retourne tout. Des gens ont déjà dû me voir retourner une chaise ou un fauteuil."

Chamick Magasin de tissus Rue de la Chaudronnerie 5

4340 Awans

Ouvert de 10h à 18h15 du lundi au samedi | www.chamick.com |

"Chez Chamick, en périphérie de Liège, je peux passer des heures à passer mes mains dans leurs stocks de tissus. J'en achète pour décorer mes vitrines."

"Demande à aller dans les back stocks avec Michel, le gérant. Il va t'amener dans un entrepôt immense contenant des millions de mètres de tissu. Il a des marques comme Armani, Dolce & Gabbana, qu'il rachète en gros. Tu peux acheter du tissu Dolce & Gabbana et demander à ta couturière de te faire un pantalon avec."

2 | L'odorat

"Si je devais faire un deuxième métier, je serais nez."

"Le passage Lemonnier, où se trouve mon magasin, sent l'odeur de térébenthine. Souvent, mes clients me disent que ça leur fait penser à leur grand-mère, c'est une madeleine de Proust, une odeur très réconfortante. Le lieu chargé d'âme et d'histoires."

Aurore Morisse près de sa boutique dans le passage Lemonnier, à Liège. © Léa Dornier

3 | Le goût

Franz Chocolaterie Rue Saint-Gilles 24

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

| www.chocolateriefranz.be |

"Je suis une grande amatrice de chocolat. Dès que je voyage, je cherche le meilleur chocolatier. Chez Franz, on retrouve des saveurs qui me font voyager parmi les grands crus des fèves de chocolat, Équateur, Kenya, Indonésie… des pays que j'ai visités. La femme qui tient le lieu a repris le métier de ses parents et fait ses propres chocolats."

"La praline, on appelle ça 'un palais'. Quand tu vas chez un chocolatier, tu peux dire: 'je voudrais quelques palais', et il va être impressionné que tu connaisses l'expression."

Allant droit allant verre Bar à vin 21 rue Saint-Rémy

Ouvert du mercredi au samedi de 16h30 à 22h

Réservation conseillée

| allantdroit.be |

"'Allant droit allant verre' est tenu par Sophie, une femme solaire et passionnée qui s'est reconvertie à 50 ans dans ce métier très masculinisé. Elle nous fait des dégustations à l'aveugle et nous donne envie de boire toutes les bouteilles."

"Elle connaît personnellement les viticulteurs et nous explique comment ils travaillent. Elle nous fait même des facetime avec eux pour qu'ils présentent le vin en direct. Impossible de faire un service plus personnalisé que ça."

"Le premier kot dans lequel j'ai habité se trouve dans la rue de ce bar, au-dessus de la maison des notaires. C'est donc, pour moi, une rue sentimentale et pleine d'histoires."

4 | La vue

Cultivarium Magasin de livres ,CDs, vinyles, DVDs et jeux de société de seconde main Rue Pied-du-Pont-des-Arches 3

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le dimanche de 11h à 15h

| www.cultivarium.be |

"Toutes ces plantes et livres bien rangés, c'est agréable à regarder. J'aime bien y aller juste pour me balader à l'intérieur. Tout est d'occasion et les vendeurs sont incollables, j'ai l'impression qu'ils ont lu tous les livres du magasin."

"Un jour, je leur ai demandé: 'je cherche un livre qui n'est pas féministe, mais parle de femmes, avec une histoire de déguisement et de renversement de pouvoir'. Et ils ont trouvé direct: le roman graphique 'Peau d'homme' de Hubert et Zanzim."

Livre aux trésors Librairie Place Xavier-Neujean 27/A

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi jusqu'à 18h30

| livreauxtresors.be |

"Quand j'ai besoin d'un livre que je ne trouve pas d'occasion, je vais là-bas et c'est rare que je reparte avec juste un seul bouquin. La dernière fois, ils m'ont conseillé 'Je suis Pilgrim' de Terry Hayes. Maintenant, je n'arrive plus à le lâcher. Je ne me réjouis que d'une chose, c'est d'être ce soir pour bouquiner. Il fait plus de 800 pages!"

5 | L'ouïe

Lost in sound Magasin de vinyle rue Hors-Château, 58

Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 18h

| lostinsound.be |