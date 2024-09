La collection Lancia de Jan Van Hoorick, un héritage familial

Son cousin Leo, conservateur d’Autoworld à Bruxelles, a déjà été cité dans cette rubrique. "Notre grand-père était un ancien combattant et un libéral flamand de Bruxelles. Après la Première Guerre mondiale, il a fondé la maison d’édition Bouwkroniek, que Leo et moi avons perpétuée jusqu’à sa vente, en 2008. Au départ, notre grand-père roulait en Minerva. Mais lorsqu’il les a trouvées trop lourdes, il a acheté une petite Fiat et, en 1934, sa première Lancia, une Augusta. Depuis lors, presque toute la famille a acheté des Lancia – je tiens des statistiques à ce sujet et j’en ai compté 123. Personnellement, j’en ai eu une quarantaine."

"Quand je suis sorti du coma, j’ai demandé à Leo: ‘Tu ne vas pas me dire que tu m’as acheté une Volvo, hein?’ Quelle idée!" Jan Van Hoorick Président du Lancia Club Belgio

La lancia Aurelia B24 décapotable (1958) avec une sellerie bordeaux a été chinée dans un salon en Italie pour 180.000 euros - elle vaut le double aujourd’hui. © Wouter Maeckelberghe

"La première, je l’ai achetée à dix-sept ans: une Lancia Flaminia Sport Zagato (1962). J’avais des économies, car à la maison, on m’interdisait de les dépenser. Je crois que je l’ai payée 100.000 francs belges (2.500 euros de l’époque, NDLR). Ma tante trouvait que c’était de la folie. La voiture ne roulait pas, mais un ami ingénieur devait m’aider à la remettre en état, ce qui ne s’est finalement jamais fait. La première voiture avec laquelle j’ai vraiment roulé, c’était une Lancia Fulvia Berlina (1972), achetée à mon père. À l’époque, on pouvait dénicher un modèle en mauvais état pour 50 euros. Elles étaient plus complexes que les autres voitures, comme si chez Lancia, on se demandait comment rendre compliqué ce qui pouvait être simple. Beaucoup s’y sont cassé les dents, mais une fois bien restaurées, elles roulaient parfaitement bien. Plus tard, j’ai eu une Lancia Flavia Pininfarina (1967), que je garais parmi les voitures des profs à l’université. Je me souviens que Els Witte conduisait une petite Ford Escort jaune et que Els De Bens roulait en Jaguar."

La Lancia Aurelia B20 (1953) a passé 40 ans dans une grange. © Wouter Maeckelberghe

Héritage

"L’Aurelia B24 cabriolet (1958) avec sa sellerie bordeaux, c’était mon rêve. En fait, elle appartient à mon épouse. Lorsqu’Isabelle était chez le notaire à l’époque, elle avait expliqué qu’elle ne savait pas trop quoi faire de son héritage. ‘Votre mari est passionné par les Lancia, non? Achetez une belle voiture!’, lui avait-il suggéré. Nous avons trouvé cette voiture lors d’un salon en Italie, où elle avait été restaurée. Si je me souviens bien, elle l’a payée 180.000 euros. Aujourd’hui, elle vaut le double."

"Quand nous nous sommes mariés, elle savait bien que j’avais cette passion!", confie-t-il en riant. "Historiquement, Alfa Romeo est la marque sport des Italiens, alors que Lancia incarnait le luxe. Il y a une quinzaine d’années encore, les Lancia n’étaient pas particulièrement prisées, même en tant que voitures de collection. Pourtant, dans les années 50, elles étaient très en avance sur leur temps, avec leur moteur V6 placé derrière l’essieu avant, et les freins, la boîte de vitesses et l’embrayage juste devant l’essieu arrière: tout était conçu de manière très centralisée et très compacte. L’Aurelia coûtait à peu près le même prix qu’une Jaguar XK, mais elle était beaucoup plus sophistiquée sur le plan technique."

© Wouter Maeckelberghe

"Pour une voiture de plus de septante ans, l’Aurelia B50 Cabriolet Pininfarina (1951) roule étonnamment bien. Elle n’a été produite qu’à 197 exemplaires, dont très peu ont survécu. Celle-ci n’a jamais été restaurée. J’ai d’ailleurs eu un jour un différend avec le jury du concours d’élégance du Zoute Grand Prix, qui ne voulait pas l’accepter. Je suis partisan de la conservation plutôt que de la restauration, mais j’avais tout de même remis la voiture en état, remplacé la capote et les seuils, et traité la portière rouillée avec un revêtement protecteur. Si je remplace cette portière, la voiture perdra son authenticité. Et une seule porte brillante, ce ne serait pas très esthétique non plus."

Épave

"J’ai encore quelque chose à vous montrer", déclare-t-il en ouvrant une autre porte, révélant une épave. "C’est la Lancia Aurelia B10 Berlina (1950), la première voiture au monde dotée d’un moteur V6. Je l’ai achetée il y a une dizaine d’années, sans intention de la restaurer moi-même. Peut-être qu’un jeune passionné s’y attellera un jour, quand elle vaudra une fortune. J’ai aussi une B22 Berlina (1952), actuellement chez un réparateur."

Il nous montre ensuite sa collection de près de 400 miniatures et modèles réduits qu’il a construits dans son enfance, ainsi qu’une bibliothèque contenant pratiquement tous les ouvrages publiés sur Lancia. "Ces livres, je les dévore depuis tout petit. Certains ont même été recouverts par ma mère. ‘La Favolosa Lancia’ a été le tout premier." Il feuillette des pages remplies de numéros de châssis et de résultats de courses. "J’ai toujours été fasciné par la manière dont certains commerçants inventent des histoires!", s’exclame-t-il en riant. "Si une voiture a participé aux Mille Miglia, elle vaut facilement cent mille euros de plus. Mais dès qu’il y a de l’argent à gagner, les mensonges se multiplient."