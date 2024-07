La sexologue Amal Tahir donne ses adresses préférées à Bruxelles

Lire aussi Le rappeur Peet donne ses adresses préférées à Bruxelles

1 | La vue

Piment studio Atelier créatif et showroom Rue Émile Bouillot 48

Ouvert uniquement sur rendez-vous

| www.piment.studio |

"J'ai toujours aimé la mode, mais j'ai toujours été trop ronde pour ce monde-là. Dans mon contenu, j'emmène aussi les femmes dans cet univers pour leur dire que si la mode ne nous donne pas de place, on n'a qu'à la chercher nous-mêmes."

"J'ai découvert Piment, la marque de Chanelle Van Tuijn, parce qu'on a une amie en commun. Je trouve qu'elle en met plein la vue! Elle travaille pièce par pièce avec des chutes de maison de couture. Elle crée des commandes personnalisées. Je lui ai demandé un petit ensemble super trendy. Il est tellement confortable que j'aurais envie de le mettre à mon mariage."

"Si la mode ne nous donne pas de place, on n'a qu'à la chercher nous-mêmes;" © Léa Dornier

2 | Le goût

Fico Osteria Restaurant sicilien Rue Américaine 118, 1050 Ixelles

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30

| www.ficosteria.be |

"Je suis née et j'ai grandi en Italie. Fico Ostoria, fondé par Nadia, c'est LE resto à Bruxelles où on retrouve vraiment la nourriture italienne. J'y allais tout le temps. Mon plat préféré, c'est les liguini alle vongole. Leur vin bio italien est incroyable aussi. Il y a peu de plats sur la carte et, pour moi, c'est un bon signe."

"Un jour, j'avais prévu d'y aller avec deux couples de potes, et je propose à mon sex friend de venir. Ça a été le resto le plus gênant de ma vie, heureusement que je connaissais bien l'endroit et mes amis. Le mec était l'antipode du social, il n'a pas lâché un seul 'et vous' ou 'et toi'. Il était super radin, il n'a même pas voulu que je goûte son plat. Il venait de Paris et devait passer trois jours chez moi, j'avais déjà envie qu'il parte alors que le week-end venait de commencer."

"Après ça, l'équipe du Fico m'a charrié pendant des mois. Des fois, je quittais le boulot à 18h et j'appelais Nadia pour lui dire 'Tu peux me faire des arrabiata, j'arrive' et elle me répondait en blaguant 'Tu viens toute seule ou avec un plan cul foireux?'"

Odette en ville Restaurant Rue du Châtelain 25, 1050 Ixelles

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30, le samedi de 19h à 22h30 et le dimanche de 19h à 22h.

| www.odetteenville.be |

"Odette en ville est un bar américain un peu sombre, comme dans les films. J'ai une passion pour leur entrée avec du riz crispy au saumon. Tout est incroyable, c'est un voyage. Ils créent d'excellents cocktails maison un peu fancy, avec par exemple de l'alcool japonais et des pétales."

"L'ambiance intimiste est parfaite pour un date. Il n'y a pas trop de bruit, ça donne envie de se chuchoter des mots au creux de l'oreille."

3 | Le toucher

Ad & Lie Salon de coiffure 222 Avenue Brugmann , 1050 Ixelles



"Le toucher, ça me fait penser au self care. Pour prendre soin de moi, j'allais une fois par semaine chez Ad & Lie, tenu par Adam et Aurélie. Ce sont les seuls qui sachent faire un brushing à la fois volumineux et souple. Ils savent tout faire: couleurs, balayage, mèche... tout est maitrisé."

"Pendant le rendez-vous, le client est tout seul dans le salon, donc tu profites vraiment de ton moment. Ils font des massages crâniens, c'est le petit truc en plus. Tu es dans ta bulle pendant une heure."

"Si je déménage un jour au Japon, je reviendrais que pour eux. Et même à Paris, je n'ai pas encore trouvé un salon de coiffure coup de cœur parisien."

"Ad & Lie sont les seuls qui sachent faire un brushing à la fois volumineux et souple." © Léa Dornier

Studio Brussels Salle de sport privée rue du Pépin 38, 1000 Bruxelles

Séances sur réservation

| thestudio.brussels |

"Cette salle de sport a été créée par des amis, Audrey et Moungi. Je m'entrainais surtout en coaching privé avec Moungi. Tu peux aussi venir avec une amie ou faire une séance en mini groupe avec des inconnus qui ont les mêmes objectifs que toi, ça permet de faire des rencontres.

"J'ai toujours détesté les coachs de sport qui hurlent. Ici, il n'y a pas la pression de la performance. Dépasse-toi, mais fais-le pour toi, pas parce que le coach te hurle dessus."

"Moungi est doux, j'aime sa vision du sport qui donne la priorité au mental. Si tu as passé une journée de merde et que tu n'as pas envie de parler, il adapte l'entrainement à ton énergie. Mais c'est ok si tu es très piplette. Des fois, on papotait pendant une heure."

"Il est très perfectionniste, ce qui me correspond parce que mon signe astrologique est la vierge. Il te corrige et fais attention à ce que tu ne te blesses pas."

4 | L'odorat

"Quand je réalise que j'ai 600 mails non lus, je viens chez 'Bisou' pour les affronter. " © Léa Dornier

Bisou Café et brunch Rue du Bailli 35, 1050 Ixelles

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h, et le week-end de 9h à 18h

| www.bisoubrussels.be |

"Bisou se trouve au cœur de mon ancien quartier de vie, je l'ai beaucoup fréquenté. Dès que je reviens à Bruxelles, j'y vais tous les jours. La créatrice, Chloé, a aussi fondé 'Crème' et 'Coco Donuts'. C'est trop bien de pouvoir boire des cafés jusqu'à 18 heures, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça ouverts aussi tard."

"Je prends un ice matcha au sirop de fraise ou un ice latte vanille. J'aime savourer tranquillement ma boisson, je reste au moins deux heures."

"Quand je réalise que j'ai 600 mails non lus, je viens chez Bisou pour les affronter. Il y a toujours de la place, donc si une amie m'appelle parce qu'elle a une urgence, elle peut me rejoindre, je prends le temps de l'aider puis je me remets au boulot. C'est hyper ambivalent comme endroit. Et le jardin, c'est le petit must have."

"Je prends un ice matcha au sirop de fraise ou un ice latte vanille." © Léa Dornier

5 | L'ouïe

"J'adore le jazz, c'est mon style de musique préféré. J'en écoute dans deux endroits très différents."

Lily’s Restaurant & Club Avenue Emile De Mot 1, 1000 Bruxelles

Ouvert du lundi au mercredi de 12h à 14h puis de 19h à 21h30, les jeudis et vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h45 et le samedi de 19h à 22h45

| www.lilys.be |

"Lily's a ouvert récemment, c'est parfaitement le lieu aesthetic qui manquait à Bruxelles: fancy et avec de la bonne musique."

"Il y a de la super nourriture et de bons cocktails. Mon préféré, c'est 'baba de toi' avec de la barbe à papa, de l'amaretto et du martini bitter. Tu peux passer d'un resto à une soirée en restant au même endroit. Tu finis ton plat puis tu danses et tu mets un peu le bordel avec tes potes."

"The Music Village est un lieu plus authentique. C'est plus posé, pas forcément joli mais on s'en fou, tu passes une super soirée. Peu importe comment tu es habillé, tu es là pour fermer les yeux et te laisser porter par la musique."