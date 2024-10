La DJ bruxelloise Blck Mamba donne trois bons plans pour le week-end

12h00 - "Je suis une grande adepte du brunch, ce qui me permet de tenir jusqu’au repas du soir. En général, je prépare toutes sortes d’assiettes: une omelette par-ci, une tomate-mozza par là, et du pain de chez Charli à Bruxelles. S’il reste encore un croissant aux amandes au comptoir, je me dis: ‘This is going to be a good day’."

"En tant que végétarienne, je suis toujours en quête de nouvelles adresses. Mon dernier coup de cœur? Tokidoki, à Saint-Gilles."

13h00 - "Je me détends en lisant un peu, souvent le magazine Bruzz. Il y a toujours de la musique en fond sonore. Chez nous, c’est la règle: le premier levé choisit la musique. Pendant le brunch, je mets souvent ma ‘Mamba Chill Playlist’ sur Spotify. La musique apporte vraiment une autre dimension à tout ce qu’on fait dans la vie."

14h00 - "Je fais du sport tous les jours. En août, j’ai participé à mon premier triathlon et ça m’a donné envie de continuer. Ce que je préfère, c’est le vélo. Le mercredi, je roule dans les vallées du magnifique Pajottenland avec le Casual Cycling Club, une équipe féminine. J’apprécie beaucoup les longues lignes droites le long du canal: c’est délicieusement monotone."

17h00 - "Après une douche, je me relaxe dans le canapé, jusqu’à ce que la chaleur intense qui envahit le corps après un effort physique disparaisse. En attendant, je regarde une petite série."

18h30 - "Je me sens redevenir humaine: je contacte des amis, pour voir qui a envie de sortir dîner."

20h30 - "Mes amis, tout comme moi, sont en retard. Si on prévoit de se retrouver à 20 heures, le dernier arrive forcément à 20h30. Tokidoki, à Saint-Gilles: du verre de bienvenue au dessert, tout y est exceptionnel. Je lui donne 10/10. Non, plutôt un très beau 11/10 - et je suis exigeante."

22h00 - "Aller dans un bar juste pour le principe, ce n’est pas trop mon truc. Après le dîner, j’ai deux options: soit je rentre chez moi pour digérer tranquillement (pour faire simple, j’ai l’estomac très sensible), soit je me motive et je vais profiter d’un bon concert à Bruxelles."

23h30 - "Pendant le dîner, je jette déjà un œil aux événements nocturnes à ne pas manquer. Si je ne trouve rien à Bruxelles, je n’hésite pas à prendre la route pour Gand. Je bois rarement et, en tant que DJ, je suis souvent bob – pour le plus grand bonheur de mes amis. Un événement que je ne manque jamais, ce sont les soirées de Brikabrak, un collectif bruxellois qui réunit les meilleurs DJ et une communauté incroyable. Toujours une ambiance au top, toujours chill."