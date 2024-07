Le rappeur Peet donne ses adresses préférées à Bruxelles

"Plus j'évolue dans la musique, moins j'ai envie d'être dans un endroit avec du bruit", dit Peet. © Daniil Zozulya

1 | Le toucher

"J'ai fait du skate pendant dix ans, c'était ma grosse passion avant la musique. C'est un sport très tactile, car tu es toujours en contact avec la planche. J'allais à Trône et à la Place Morichard."

"Bien-sûr, je me suis pris des grosses gamelles. À partir d'un certain âge, quand j'en fais, je me blesse bien plus vite. Une fois, mon ingénieur son, Phasm, m'a rejoint. Il a fait seulement cinq minutes de skate et il s'est cassé la cheville. Pourtant, il a un meilleur niveau que moi."

"À l'époque où j'en faisais beaucoup, je rêvais d'être sponsorisé par des marques de skate. Aujourd'hui, les marques m'envoient des planches alors que je n'en fais plus trop."

Ride all day Magasin de skateboards Rue Saint-Jean 39, 1000 Bruxelles

Ouvert du lundi en vendredi de 12h à 18h30 et le samedi de 11h à 18h30

| @ridealldayskateboardshop |

"Généralement, j'achetais la planche basique à 50 euros du magasin Ride all day. Sinon, quand j'avais un peu plus d'argent, je me tournais vers la marque Baker. Elle a une image assez rock'n'roll que j'aime beaucoup."

2 | Le goût

"Carl & Kato est une boucherie près de chez moi, ils font les meilleurs sandwichs américain du pays."

Carl & Kato Boucherie Place Communale 18, 1630 Linkebeek

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30, le samedi jusqu'à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h

"J'ai été serveur au Nona pendant trois ans et je continue d'y manger régulièrement." © DaniilZozulya

Nona Pizzeria Rue Sainte-Catherine 17/19, 1000 Bruxelles

Ouvert du dimanche au jeudi de 12h à 22h et les vendredis à samedis jusqu'à 23h

| www.nonalife.com |

"J'ai été serveur au Nona pendant trois ans et je continue d'y manger régulièrement. Je vais bientôt avoir un studio juste à côté, vers Bourse, donc j'y retournerai sûrement plus souvent."

"Ma pizza préférée, c'est la Tippy-toe avec une base tomate, de la saucisse calabraise et de la mozzarella. Je rajoute des olives noires et du parmesan."

"J'ai adoré travailler dans les restaurants pour le côté social et le fait d'être avec une chouette équipe. Ça me forçait à avoir un rythme, être dans la vie active. Aujourd'hui, c'est moi qui gère mon emploi du temps. Si je veux, je peux ne rien faire pendant une semaine. C'est très cool, c'est une vie chouette, mais parfois c'est bien d'avoir de la discipline et quelque chose qui te force à sortir de chez toi."

"Ça m'arrivait de rentrer très tard de concert et de devoir bosser le lendemain au Nona. Je sentais un décalage, j'avais une double vie. Faire un concert, c'est très fatigant physiquement et mentalement. Le lendemain, j'avais juste envie de me reposer, c'est un enfer de travailler."

3 | La vue

"Le meilleur spot pour avoir une vue panoramique sur Bruxelles, c'est la place Poelaert, à côté du Palais de justice. On peut voir tous les monuments."

"J'ai récemment donné une chouette interview dans la grande roue, sur cette place. Je ne suis pas du genre à avoir le vertige. J'ai tourné une vidéo pour l'annonce de mon album en descente de rappel sur un rocher à 100 mètres de haut. Je ne dis pas que ça ne fait pas peur, mais la peur ne m'empêche pas de le faire."

Vue depuis la place Poelaert. © BELGA

4 | L'odorat

"On peut visiter la serre royale de Laeken une fois par an. Il faut être vif pour réserver au moment où il faut. Il y a des fleurs de tous les pays, ça sent super bon. J'y suis allé avec ma copine et toute ma famille. C'est sympa d'y être avec un maximum de monde, puisque c'est rare."

"Dans mon jardin, aussi, on fait pousser plein de trucs qui sentent bon, des tomates, courgettes, potirons, céleris, choux, des petits piments... C'est Morgan, mon coloc et DJ, qui se réveille à sept heures du matin et s'en occupe. Il a clairement la main verte."

Serres royales de Laeken Av. du Parc Royal 61, 1020 Laeken

Prochaines dates de visite à paraître

| www.bruxelles.be/serres-laeken |

Les serres royales de Laeken se visitent une fois par an. © Photo News

Stockel Square Centre commercial Rue de l'Eglise 96/A, 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

| stockelsquare.be |

"Ma mère travaillait dans la galerie Stockel Square. J'habitais juste à côté, j'allais là-bas après l'école quand j'étais petit. Il y avait un magasin de cordonnier-serrurier et ça sentait le cuir. J'ai toujours adoré y aller. Cette odeur est devenue ma madeleine de Proust."

5 | L'ouïe

"Avant, j'allais chercher des vinyles dans un magasin près de Bourse, qui n'existe plus aujourd'hui. Je me posais pour écouter tous les vinyles qui avaient de chouettes pochettes et je ramenais ceux que j'aimais bien. Je ne travaille plus comme ça, maintenant, mais parfois, je vais chez Caroline."

Caroline Music Magasin de disques et vinyles Bd Anspach 101, 1000 Bruxelles

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 13h à 18h30

| www.carolinemusic-bxl.be |