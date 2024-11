Adeline Halot, l'artiste belge qui réinvente la tapisserie et expose à New York

Que devez-vous faire de toute urgence?

"Je dois apprendre à laisser de la place au vide. C’est essentiel, tant dans ma vie que dans mon travail. Quand je crée des sculptures, je façonne des reliefs, mais il est tout aussi important d’alterner ces mouvements avec des zones plus calmes, où le relief est moins marqué. Il faut prendre du recul pour comprendre quel aspect mérite d’être davantage mis en valeur. Cela s’applique également à ma vie: j’aime beaucoup travailler, mais je devrais prendre plus de distance. On pense souvent qu’une pause est une perte de temps alors qu’en réalité, elle fait partie intégrante du processus créatif, car elle est nécessaire pour trouver une énergie nouvelle. Mon entourage me rappelle souvent que je devrais prendre plus de temps pour moi."

© Alexander D'Hiet

Qui aimeriez-vous rencontrer?

"J’apprécie particulièrement les rencontres spontanées. Récemment, lors d’une visite au sublime Noguchi Museum à New York, une expérience très émouvante, quelqu’un m’a abordée et, de but en blanc, m’a demandé si j’étais sculptrice. Cela a donné lieu à une conversation surprenante et inattendue. Il s’est avéré que cet homme était architecte et auteur de quelques ouvrages. Les plus belles rencontres sont celles auxquelles on ne s’attend pas. Elles peuvent se produire avec une personne, mais aussi avec la force de la nature ou ses récits silencieux."

Qu’est-ce qui fait votre journée?

"Récemment, nous avons lancé un nouveau projet familial dans les Marches, une région moins connue d’Italie: elle se trouve à hauteur de la Toscane, côté Adriatique. Nous y rénovons une ancienne ferme et ses granges pour en faire un lieu de vie et de travail. La propriété compte déjà une quarantaine d’oliviers, mais nous aimerions également y cultiver des agrumes et toutes sortes d’aromates. L’idée est d’y passer quelques mois par an."

"Quand je suis à Bruxelles, je profite peu de la dynamique de la ville, car je passe énormément de temps dans mon atelier de Zaventem. Comme je ne suis jamais chez moi, je pourrais tout aussi bien vivre ailleurs, là où se trouve mon atelier. En Italie, nous voulons que cet endroit devienne un espace de création et de ressourcement. Il y aura du travail dans le verger et l’oliveraie, et nous souhaitons y mener une vie plus en phase avec la nature. J’ai grandi à la campagne et je ressens le besoin de renouer avec la terre."

Avez-vous fait votre chemin?