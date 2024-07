30 ans de Nobu: comment Nobu Matsuhisa et Robert De Niro ont construit un empire de luxe mondial

Rencontrer la star mondiale de la gastronomie Nobu Matsuhisa (75 ans) n'est pas une mince affaire, ce qui n'a rien d'étonnant pour une personnalité qui possède plus de 50 hôtels et restaurants de luxe à travers le monde. Alors que nous séjournons sur la baie de Talamanca à l'Ibiza Bay, un hôtel doté d'un spa Six Senses, d'un salon de coiffure, d'une boutique, de trois restaurants, d'un rooftop bar et d'un pool bar, Matsuhisha réside à l'hôtel Nobu de Marbella. Le chef ne dirige pas l'empire seul: il a fondé les hôtels et les restaurants avec l'acteur hollywoodien Robert De Niro et le producteur de films Meir Teper. Ici, à Ibiza, il va bientôt inaugurer Ibiza Sushi Club - non pas un nouveau restaurant, mais une collection de vêtements pour hommes en édition limitée. Car Matsuhisa s'occupe aussi de mode: il dirige le label en collaboration avec le créateur Chris Stamp.