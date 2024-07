5 x apéro et dîner au bord de l'eau ou dans la nature

L'emplacement de ce restaurant n'aurait pu être mieux choisi.

L’ancienne Lys est un cours d'eau sinueux qui serpente entre Bachte-Maria-Leerne, une commune de Deinze, et le célèbre château d'Ooidonk. Jusqu'au 19e siècle, ses méandres faisaient partie de la Lys, qui coule un peu plus loin. Dans ce coin de nature idyllique, Pieter De Troyer a transformé une ancienne maison située près de l'église en un lieu à la fois rustique et luxueux. Le principal atout de l'établissement est sa terrasse au bord de l'eau: l'ancien chef privé de la banque Optima n'aurait pas pu choisir meilleur emplacement pour son restaurant.

De Troyer propose de savoureux plats de bistrot principalement issus du répertoire franco-belge, allant de la croquette de ris de veau au steak tartare, mais aussi de nombreux classiques de la cuisine du monde, tels que dim sum et poulet laqué au soja et sésame. Le chef pratique des prix élevés, mais envoie en retour des assiettes de qualité. Manger ici, les pieds presque dans l'eau, évoque une atmosphère de vacances.

Bachtekerkstraat 9, Bachte-Maria-Leerne (Deinze)

Tél. 09 273 53 00

bachtekerke.be

Fermé le samedi et le dimanche. Pour une réservation le jour même, téléphonez: toutes les tables ne sont pas réservables en ligne.

3. Fiskeskur, Anvers | Huîtres au bord d’un bassin portuaire

Le Kattendijkdok mesure pas moins de 957 mètres de long et 140 mètres de large. Au bord de l'Eilandje à Anvers, l'extension portuaire du 19e siècle forme une vaste étendue d'eau tout près du centre-ville. Nikolaj Kovdal, entrepreneur horeca renommé pour son restaurant de poissons Fiskebar, a eu la brillante idée de transformer un ancien bureau de douane sur le quai en bar et restaurant de poissons doté d’une immense terrasse. On y déguste des huîtres avec un verre d'albariño, tout en profitant de la vue sur les grues, les gratte-ciel et les cargos qui passent.

Ne vous attendez pas à une grande finesse, mais à des plats simples et savoureux à des prix corrects.

Au Fiskeskur, ne vous attendez pas à une grande finesse: après tout, nous sommes dans le port. L’aménagement est plutôt rustique et les plats sont simples mais savoureux, et facturés à des prix corrects. Le tartare de saumon aux herbes coûte 18,5 euros. La très intéressante carte des boissons propose notamment de la bière artisanale, du saké et du vin naturel.

Kattendijkdok-Oostkaai 20b, Anvers

fiskeskur.be

Ouvert tous les jours de 12h à 22h. Pas de réservation, 200 places disponibles sur la terrasse.

4. Hoeve De Bies, Fouron, Étoile avec vue

Des prés, des arbres et, en contrebas, le Foron, la petite rivière qui a donné son nom à cette commune frontalière du Limbourg: la vue depuis la terrasse de cette ancienne ferme réunit le meilleur des Fourons, une région où les paysages vallonnés et les panoramas sont aussi courants que les embouteillages sur le ring de Bruxelles.

À Fouron, le chef aime jouer avec le feu: même le céleri-rave se retrouve sur le barbecue.

Hoeve De Bies se distingue non seulement par son emplacement exceptionnel, mais aussi par sa cuisine remarquable. Le chef Maurice Huynen et le sommelier Peterhans van Harinxma se sont rencontrés au Beluga à Maastricht. Depuis 2020, ils servent dans leur ferme des plats gastronomiques qui allient originalité, précision et savoir-faire classique - la sauce au beurre à base de moules qui accompagne le sandre démontre que le chef est un bon saucier. Il aime également jouer avec le feu dans ses menus dégustation: même le céleri-rave se retrouve sur le barbecue. C'est donc à juste titre que Hoeve De Bies s'est vu décerner une étoile Michelin début 2024.

Fouron constitue une excellente base pour des promenades à pied ou à vélo. Pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour et profiter davantage de la région, deux studios sont disponibles à la ferme.

Bies 4, Fouron-Saint-Martin (Fouron)

Tél. 043 812 340

hoevedebies.be

Fermé le mardi et le mercredi.

5. Les Terrasses de l'Our, Paliseul | Au bord d’une rivière sinueuse

© Anthony Dehez

À la brasserie, le chef Maxime Collard, du restaurant doublement étoilé La Table de Maxime, sert des plats simples, comme des boulettes sauce tomate, mais propose également des options intéressantes pour les amateurs de gastronomie.

Dans le charmant petit village d'Our, au cœur de la province de Luxembourg, la rivière éponyme constitue l’une des attractions. Depuis le centre du village, l'eau serpente jusqu'à la Lesse. L'autre attrait majeur du village est Maxime Collard. Le chef y tient non seulement le restaurant doublement étoilé La Table de Maxime, mais aussi un hôtel et la brasserie Les Terrasses de l'Our. Ici, les convives dînent avec vue sur l'Our, et s’y attabler est un véritable bonheur. Après le repas, le petit pont de bois invite à suivre la rivière.

Dans la brasserie, le chef propose des plats simples, comme des boulettes sauce tomate et une salade au fromage de chèvre, mais aussi des options intéressantes pour les amateurs de gastronomie. Par exemple, Collard travaille avec des truites de qualité provenant d'un éleveur local et fait griller le filet pur au Josper au charbon. La joue de bœuf mijote lentement dans de la bière de la Lesse, tandis que le coquelet est rôti à la broche, puis servi accompagné de salade et de sauce à l'estragon.