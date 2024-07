Les meilleurs endroits en Belgique pour l'agneau, le gibier et le bœuf maturé

Agneau

Zwaenepoel

"Depuis 1850, une boucherie spécialisée dans le lard occupait le bâtiment où se trouve aujourd'hui la boucherie gantoise Zwaenepoel . Nicolas Moerman et Ilse Van der Linden ont repris le magasin en 1997. Lui, issu d'une famille de bouchers de Wortegem-Petegem, et elle, véritable encyclopédie de la viande. Leur agneau provient exclusivement de femelles de Texel. Leur pastrami d'agneau fait maison est un véritable chef-d'œuvre artisanal. Et ces côtes de poitrine! Je n'ai jamais regretté d'y avoir fait la file."

Vande Walle

"Dans la famille Vande Walle , à Kluisbergen, le métier de boucher remonte à 1777. La boucherie elle-même se trouve au même endroit, au pied du Vieux Quaremont, depuis 168 ans. De plus, elle est la seule en Flandre à disposer de son propre abattoir. Leur spécialité est l'agneau élevé sur place, mais il s'agit d'une boucherie générale qui propose également du porc et du bœuf de qualité supérieure ainsi que des classiques faits maison tels que le vol-au-vent et la langue de veau sauce au madère."

Gibier et volaille

Huis Diegenant

"Huis Diegenant est l'un des volaillers les plus authentiques que j'aie découverts ici. On y trouve de fantastiques poulets fermiers, perdrix, lièvres et autres gibiers. Virginia a appris le métier de son grand-père et travaille dans la boutique depuis plus de 50 ans. Pendant longtemps, il a semblé que l'entreprise allait disparaître avec elle et son mari Marc, mais il y a 25 ans, leur gendre Kristof Vergauwe a sauvé le patrimoine culinaire familial. Cela me réjouit énormément."