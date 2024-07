Sabato Summer Cocktails | Cocktail au fruit du dragon par Bar à Ju à Liège

Sabato Summer Cocktails: des recettes raffinées de maîtres mixologues à recréer chez soi. Dans cet épisode: cocktail au fruit du dragon.

Lorsque nous nous rendons chez Julie Nullens à Sprimont, nous devons chercher un moment son adresse. Heureusement, un voisin nous aide: 'Vous cherchez le numéro 1? Normalement, c'est au début de la rue'. En route à travers les chemins de campagne de Sprimont, près de Liège, nous cherchons le numéro 1, mais Julie est en fait elle-même number one. En 2022 et 2023, elle a remporté le titre convoité de 'Belgiums Best Bartender'. Cet épisode de Sabato's Summer Cocktail s'annonce donc prometteur.

Comment le concept de Bar à Ju est-il né?

J'ai travaillé dans des bars pendant plusieurs années mais avec mon premier enfant, c'est devenu compliqué. Je me suis lancée dans l'enseignement sauf que le côté création me manquait. Alors, j'ai lancé 'Bar à Ju', un bar à cocktails itinérant dans toute la Belgique. Cela me permet de gérer mes horaires et faire mes créations comme je le souhaite.

J'interviens dans tous types d'événements: mariage, fête d'entreprise, anniversaire, festival... Mais ce sont principalement des événements privés.

Comment abordez-vous la préparation des cocktails?