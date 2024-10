L'iconique Belga Queen à Bruxelles ressuscite: a-t-il conservé son excellence?

Pour le Belga Queen, le chef a aussi élaboré une carte de brasserie. Avec 10 entrées et 13 plats principaux, elle est particulièrement généreuse. Les prix sont à la hauteur de cette ambition: la côte de bœuf avec des frites coûte 46 euros et la sélection d’huîtres, de fruits de mer et de caviar illustre clairement la volonté de se positionner dans le segment du luxe. À noter également, la grande attention accordée par Van der Vieren aux produits et préparations belges: escargots de Namur et beurre aux herbes (22 euros), moules à la Gueuze (23 euros), waterzooi "mer du Nord" (36 euros) et, spécialité du chef, les croquettes de crevettes (26 euros). Les végétariens sont aussi chouchoutés par le chef: le steak de céleri-rave (28 euros) est fait pour eux.

© Mats Palinckx

Bien assaisonné

Bien qu’on remarque à l’un ou l’autre détail que le Belga Queen vient à peine de rouvrir (il n’y a pas encore de photos sur le site et le service est en rodage), les plats arrivent rapidement et sont judicieusement assaisonnés. Le tartare de betteraves rouges, fromage de chèvre et salade (22 euros) n’a peut-être pas grand-chose d’original à l’ère des créations végétariennes sophistiquées, mais les dés de betterave sont parfaitement croquants et savamment épicés.

Le tartare de bœuf n’est pas en reste: la viande de Rouge de Flandres est tranchée plutôt que hachée, et l’assaisonnement est maîtrisé: un classique plus qu’honorable. Les frites sont délicieuses, ce qui est un avantage quand elles accompagnent 8 des 13 plats principaux (Belga Queen oblige).

Le décor grandiose apporte un supplément de bonheur à cette adresse du centre ville. © Mats Palinckx

Qui se souvient de la préparation "à la berdouille"? Cette sauce, originaire de la région de Mons, est traditionnellement servie avec du porc. Elle se compose d’échalotes, de cornichons, de vin blanc, de vinaigre et de moutarde, mais le chef Van der Vieren en propose ici une variante à la tomate. Cette sauce fraîche et acidulée accompagne à merveille un généreux morceau d’échine de porc Duroc (32 euros). Pour apporter une touche plus élégante, le plat est servi avec du cresson et des rondelles d’oignon (trop légèrement) frits.

Au dessert, un cheese-cake (14 euros) revisité avec une crème au spéculoos et un mont Blanc (purée de marrons en vermicelle) est décevant. Trop lourd, il accumule les saveurs sucrées sans apporter de contraste. L’ancien chef étoilé n’aurait-il pas pu y ajouter quelques notes plus fraîches?

Dans l’ensemble, le nouveau Belga Queen est plutôt réussi. Enfin une brasserie de qualité au cœur de Bruxelles: une parenthèse gourmande au milieu de tous les établissements "fast casual" qui ont envahi le centre-ville.

Cette enseigne a fait l’objet d’une visite anonyme, financée par Sabato.