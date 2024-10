Le badge IA | Pourquoi (ne pas) recourir à un assistant virtuel

Utilité

Un majordome personnel dopé à l’IA, prêt à aider à se rappeler de tout, à mener des recherches ou à organiser l’agenda, et tout cela sans devoir embaucher d’humain, recourir à un smartphone ni à un laptop? C’est le rêve vendu par des entreprises telles que Humane et Plaud, qui ont développé des mini-ordinateurs, le AI Pin et le NotePin notamment, qui se présentent comme des badges que l’on épingle à sa veste.