Découvrez l'intérieur d'un appartement haut de gamme dans l'un des plus beaux sites du Zoute

"Je me tiens aussi loin que possible des tendances. L’objectif n’est pas que cet appartement se démode rapidement. Je préfère être à l’écoute du lieu et des clients. D’ailleurs, je les connais bien, car j’avais déjà travaillé avec eux pour des rénovations. C’est agréable de les voir revenir. Collaborer intimement avec un client est un processus passionnant, lors duquel on s’enrichit mutuellement. Je peux apporter quelque chose à leur histoire, mais ils peuvent aussi contribuer à la mienne."

Dans la salle à manger se trouve une table de Yabu Pushelberg. Le plateau en chêne et la base sculpturale s’harmonisent avec la mer et les dunes. © De Pasquale + Maffini

L’appartement traversant avait déjà été rénové, mais l’architecte a senti que l’intérieur avait bien plus de potentiel que ça. "Il manquait de mystère. On le percevait comme une boîte: tout était axé sur la vue, on voyait tout d’emblée. Je voulais créer un peu plus de suspense, pour que le paysage surprenne à chaque fois."

Elle a transformé l’intérieur en une promenade avec différents points de vue, perspectives et atmosphères, "afin que l’on puisse ressentir différentes émotions dans le même appartement", explique-t-elle. "L’intérieur n’est plus une boîte: en termes de circulation, il s’agit plutôt d’une chicane, d’un virage sur la route, qui vous entraîne dans une histoire avec un arc de tension."

Les tabourets sont de Harry Bertoia. © De Pasquale + Maffini

Circulation logique

Le coin salon est orienté vers la mer et la cuisine, vers les dunes à la lisière du Zwin. Curieusement, la cuisine n’est pas le centre névralgique autour duquel tout s’organise. Charlotte Vercruysse a même placé la cuisine dans un angle afin qu’elle ne soit pas continuellement visible depuis le séjour. "Quand on est en vacances, on préfère se concentrer sur le repos plutôt que sur le travail en cuisine", déclare-t-elle. Et pourtant, l’appartement demeure avant tout un lieu pratique. "Une circulation logique, une bonne organisation et suffisamment d’espace de rangement sont essentiels. Mais le cœur de ma conception reste la lumière, l’espace, les proportions et la poésie."

"Je me tiens aussi loin que possible des tendances." © De Pasquale + Maffini

Accueillant