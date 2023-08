Cinq maisons au design et à l'architecture prodigieux

1 | La villa de vacances de Chipperfield

David Chipperfield a tout récemment reçu le prix Pritzker, la plus grande récompense pour un architecte. Sa maison de vacances dans le village espagnol de Corrubedo reflète tout son talent. Une bâtisse de quatre étages avec une surface habitable de 210 m² et un accès direct à la plage via un plan incliné. "Cette villa illustre ma vision de l'architecture et ma façon de vivre", déclarait-il en 2012. Chipperfield est un partisan de l'architecture sobre et minimaliste. La maison est faite pour mener une vie simple sans attirer l'attention: lire, cuisiner ou contempler la mer.