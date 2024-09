Daniel Heer, matelassier de père en fils depuis 1907

Ça le fait?

Avez-vous fait votre chemin?

"J’ai bien peur que ce soit un work in progress. Je m’appuie sur l’héritage de mes ancêtres. J’ai appris le métier auprès d’eux et je n’ai jamais fait autre chose dans la vie. Mon objectif n’est pas de réinventer notre produit, mais plutôt d’affiner sans cesse notre savoir-faire . Autrefois, il était tout à fait courant de dormir sur un matelas en crin de cheval. Ce qui était une évidence à l’époque de mon arrière-grand-père est aujourd’hui considéré comme écologique et durable. Je me demande parfois comment un objet aussi utilitaire a pu devenir un produit de luxe au fil du temps, alors qu’il n’a absolument pas changé."

"Le crin de cheval est souple et respirant: il procure une sensation de chaleur en hiver et de fraîcheur en été", explique le matelassier. "Le crin provient exclusivement de la queue des chevaux. Nous l’achetons à la filature Toggenburger & Co., en Suisse, où il est d’abord bouilli dans de l’eau avec du savon naturel, séché et, enfin, filé en fines mèches."

Daniel Heer vit et travaille à Berlin , où il est possible de visiter son atelier et de passer la nuit dans sa chambre d’hôtes, sur un de ses matelas en crin de cheval confectionnés à la main.

Avez-vous fait une boulette?

Qu’est-ce qui vous empêche de dormir?

"Comment faire pour que les choses restent simples dans un monde de plus en plus complexe. Les gens savent de moins en moins comment sont fabriqués les objets. Nous avons perdu le lien avec la production artisanale et il y a trop d’intermédiaires dans la chaîne de production. Combien de fois avez-vous eu un échange direct avec un fabricant? Nous sommes une espèce en voie de disparition: en Europe, il ne reste plus que quelques fabricants traditionnels de matelas en crin de cheval et la plupart d’entre eux ont plus de soixante ans. Ces dernières années, on a tendance à un peu trop fétichiser les artisans. C’est agaçant: nous ne sommes pas des héros qui sauvent des vies ou résolvent des problèmes. Tout ce que je fais, c’est fabriquer un bon matelas."