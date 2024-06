Tim Van Steenbergen | "En faisant des vêtements, nous changeons la vie des gens"

"Le samedi est un jour que je consacre à ma famille." Le créateur de mode Tim Van Steenbergen (46 ans) a passé les 20 dernières années à organiser des présentations et des défilés de mode, à concevoir des costumes pour le théâtre et l’opéra et, aujourd’hui, une collection créée en collaboration avec des réfugiés. A-t-il besoin de tous ces projets? "En faisant des vêtements, nous changeons la vie des gens. C’est à la fois créatif et pertinent d’un point de vue social, et c’est ce dont j’ai besoin. Le fait que je sois devenu père a joué: je me suis alors demandé ce que je voulais transmettre."