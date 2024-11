Champagne | Notre guide pour briller lors des fêtes de fin d'année

Publicité

Barbe-Nicole Ponsardin, soit la veuve Clicquot, est une pionnière de l’industrie du champagne au XIXe siècle.

G | Grand cru

La plus haute distinction des vignobles champenois, attribuée à 17 des 320 communes de la région seulement. Ces vignobles bénéficient d’excellents terroirs et produisent des champagnes d’une qualité exceptionnelle.

Gueuze

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un vin, cette lambic belge est souvent surnommée le "champagne de Belgique" en raison de son caractère pétillant et de ses saveurs complexes. La gueuze est un assemblage de bières lambics de différents âges qui subissent ensemble une seconde fermentation en bouteille, similaire à la méthode champenoise.

H | Hautvillers

C’est dans la pittoresque ville d’Hautvillers que vécut le moine Pierre Pérignon, dit Dom Pérignon, à la fin du XVIIe siècle. Considéré comme le père de la méthode champenoise, il a introduit des techniques innovantes qui ont considérablement amélioré la qualité du champagne.

I | Inox

L’inox joue un rôle clé lors de la première fermentation. Ce matériau neutre prévient l’apparition de saveurs ou d’arômes indésirables, préservant ainsi la pureté du vin. L’inox est facile à nettoyer et empêche le développement des bactéries, ce qui est essentiel pour garantir la qualité. De plus, il permet un contrôle précis de la température pendant la fermentation, ce qui optimise le développement des arômes.

J | Jéroboam

Ouvrir cette bouteille nécessite un bon entraînement: elle contient 3 litres de champagne! Non seulement les grandes bouteilles comme le jéroboam sont impressionnantes visuellement, mais elles offrent aussi des avantages tels qu’une maturation plus longue, ce qui se traduit par des saveurs plus complexes et plus subtiles.

Publicité

Lire aussi Les meilleures adresses pour un week-end en Champagne

L | Louvois

Situé dans la Montagne de Reims, ce village classé grand cru est réputé pour son excellence. Il est particulièrement connu pour la qualité exceptionnelle de ses raisins de pinot noir.

M | Malolactique

Ce processus de fermentation, au cours duquel l’acide malique, plus agressif, est dégradé en acide lactique, plus doux, est de plus en plus utilisé dans la production de champagne. Il confère au vin une texture plus onctueuse et des saveurs plus riches, avec des arômes de pain grillé, de brioche ou de caramel. Des maisons comme Krug et Ruinart utilisent cette technique pour ajouter rondeur et profondeur à leurs champagnes.

N | Non millésimé

Le champagne non millésimé est un vin d’assemblage élaboré à partir de raisins provenant de différentes années. Les champagnes non millésimés permettent aux producteurs de maintenir un style constant, même lorsque les récoltes varient. À l’inverse, les champagnes millésimés ou "vintage", plus rares, sont élaborés exclusivement à partir de raisins d’une seule année de récolte. La célèbre maison Dom Pérignon ne produit que des champagnes millésimés et a lancé sa première cuvée en 1936.

O | Œil de perdrix

Certains dégustateurs parlent d’œil de perdrix, également qualifié de rose saumoné ou pelure d’oignon, pour désigner la couleur d’un champagne rosé. Cette appellation trouve son origine au Moyen-âge, lorsque les vignerons champenois ont cherché à élargir leur marché en élaborant un vin blanc à partir de raisins noirs. Ce Blanc de noirs était obtenu par pressurage direct des raisins, sans macération. Malgré cette méthode minutieuse, le vin conservait toujours une légère teinte rosée, d’où le terme poétique d’œil de perdrix.

P | Pinot meunier

L’un des cépages noirs de l’assemblage traditionnel du champagne, aux côtés du pinot noir et du chardonnay. Bien que moins connu du grand public, ce cépage est très présent, notamment dans le nord de la Champagne. Le pinot meunier se distingue par ses arômes frais et floraux, avec des notes fruitées vives et expressives.

Publicité

Placomusophilie

Le monde regorge de collectionneurs en tous genres, mais le placomusophile se consacre spécifiquement aux capsules de champagne. Tous les deux ans, Claude Lambert publie un catalogue répertoriant l’ensemble des capsules ainsi que leur valeur marchande actuelle, facilitant ainsi les échanges et les acquisitions. La maison Pol Roger fut la première à introduire une capsule personnalisée portant son nom. Aujourd’hui, certains exemplaires peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros.

Q | Quart de mousse

Certaines maisons conservent leurs vins de réserve en magnums sous-pressurisés, à 1,5 bar au lieu de 6, ce qui permet un vieillissement prolongé. La maison Bollinger, par exemple, utilise des magnums tirés en quart de mousse pour enrichir ses vins, ce qui ajoute de la complexité et de la profondeur.

R | Remuage

Ce procédé consiste à faire pivoter lentement les bouteilles de champagne pour que les dépôts de levure se déplacent vers le col de la bouteille, afin de pouvoir les enlever ensuite. Aujourd’hui, cette opération est majoritairement réalisée de façon mécanique, à l’aide de gyropalettes.

S | Sabrage

Ouvrir une bouteille de champagne d’un élégant coup de sabre est une tradition festive introduite par les soldats de Napoléon, symbole de victoire et de bravoure. Rapidement adoptée par l’aristocratie, cette méthode spectaculaire est encore pratiquée pour des occasions spéciales.

Publicité

Sur lie

Le champagne acquiert sa profondeur grâce au vieillissement sur lie, quand le vin repose pendant plusieurs années sur ses lies (levures mortes) qui libèrent des arômes complexes et raffinés. Ce processus confère une texture onctueuse ainsi que des arômes caractéristiques de brioche et d’amande. Le champagne non millésimé doit vieillir au moins 15 mois sur lie, contre 36 mois minimum pour le champagne millésimé. Cependant, de nombreuses maisons prolongent souvent ce vieillissement sur lie afin d’intensifier la complexité de leurs champagnes millésimés.

T | Terroir

Dans ce contexte, le terroir désigne les conditions naturelles spécifiques qui définissent le caractère unique du champagne. Il repose sur trois éléments essentiels: la composition du sol, la structure du sous-sol et le mésoclimat. La Champagne bénéficie d’un climat septentrional relativement frais, ce qui ralentit la croissance et la maturation des raisins. Les sols, riches en calcaire et en craie, retiennent bien l’eau, tout en conférant aux raisins une fraîche acidité. Cette combinaison unique permet une maturation lente des raisins, à l’origine de la saveur vive et raffinée de ce nectar divin.

U | Ulysse Collin

Actif depuis 2004 seulement, Olivier Collin est déjà un vigneron renommé, qui produit ses champagnes sous le nom d’Ulysse Collin. Il travaille de manière aussi naturelle que possible, sans chercher de certification. En vinifiant chaque parcelle séparément et en offrant à ses vins une longue maturation, il parvient à créer des champagnes dotés d’une forte identité. Selon le grand sommelier Tom Ieven, ces champagnes sont particulièrement prisés par les collectionneurs et les fins connaisseurs.

V | Veuve Clicquo

Barbe-Nicole Ponsardin, plus connue sous le nom de veuve Clicquot, fut une pionnière de l’industrie du champagne et un modèle inspirant pour l’entrepreneuriat féminin au XIXE siècle. A 27 ans, suite au décès de son mari, elle reprit la maison de champagne. Grâce à des techniques novatrices, comme le pupitre de remuage, elle transforma la marque. Sous sa direction, Veuve Clicquot devint une icône, avec la fameuse "Carte jaune" comme symbole de qualité.

Vin de réserve

En 2024, les vins de réserve sont au cœur de l’actualité dans le monde du champagne. Ils constituent une assurance contre les mauvaises récoltes, mais jouent aussi un rôle crucial dans l’amélioration de la qualité des assemblages, apportant rondeur et accessibilité aux jeunes champagnes. La nouvelle législation permet aux producteurs d’augmenter la quantité de vin de réserve stocké, ce qui permet d’en augmenter la proportion à 30% ou davantage, en particulier dans les années de faibles récoltes.

X | Xérès

Le xérès est parfois utilisé comme référence gustative pour les champagnes plus anciens ou oxydatifs.

Y | Yeux de crapaud

Une expression désignant les plus grosses bulles du champagne.

Z | Zéro dosage