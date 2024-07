Ada Oda: 'On passe plus de temps dans les pompes à essence que sur scène'

Le van du groupe Ada Oda pour partir en tournée. © Mathieu Lambin

14 heures à six dans un van... Vous devez finir par vous détester. L'un d'entre vous a-t-il une habitude particulièrement agaçante?

"Il y en a un qui mange des pipas en faisant des bruits horribles et qui en laisse partout dans le van. Si non, ça va."

Qui conduit le plus?

"Je pense que les autres ne m'en voudront pas si je dis que c'est moi qui conduis le plus, mais on se relaie. J'aime bien conduire, ça me permet de faire des plans dans ma tête, de rêver. Je trouve que ce sont des moments importants où on est avec soi-même, on réfléchit à la vie."

"J'aime bien remarquer que tout le monde dort, ça montre que ma conduite est souple, que les autres sont bercés, je ressens un sentiment paternel."

"Être en tournée, c'est une chouette manière de voyager à l'étranger, en n'étant pas un touriste consommateur." César Laloux Créateur du groupe Ada Oda

Qu'est-ce que tu écoutes en conduisant?

"On est des gros fans de l'émission 'Affaires sensibles' sur France Inter. Ça parle de plein de sujets différents, ça refait un peu notre culture générale. Si non, les deux personnes devant créent des ambiances de DJ set. Par exemple, il y en a un qui propose Francis Cabrel, ça lance le thème de la chanson française des années 90, et ensuite, on se fait des matchs de ping-pong musicaux."

As-tu un arrêt préféré?

"Je connais bien les pompes à essences de tous les pays dans lesquels on va. J'ai l'impression qu'on passe plus de temps dans les pompes à essence que sur scène. Ma préférée, c'est la première station quand on va en Italie, après avoir passé les Alpes, près du lac de Côme. C'est là qu'on se dit 'ça y est, on est en Italie': il y a des paninis mortadelle et des gens qui prennent leur expresso au comptoir de la pompe. C'est un peu 'home sweet home', ça annonce des concerts cools et une bonne semaine."

Qu'est-ce que tu manges sur la route?

"On essaye de partir un peu en avance, comme ça au lieu de s'arrêter manger un mauvais sandwich dans une station d'autoroute, on essaye de faire des plus longs arrêts pour mieux manger, comme les formules du midi à 15 euros en France. En Italie, ce sont les champions pour avoir des stations avec des plats de pâte super bon à six euros. C'est une cuisine simple, mais avec de bons produits et un savoir-faire."

© Mathieu Lambin

As-tu beaucoup de bagages?

"On essaye de prendre le moins de bagages possible et de faire des lessives. Ce qui prend le plus de place, c'est la batterie et les amplis. Dans un monde idéal, le train serait moins cher et il y aurait du matériel sur place dans les salles dans lesquelles on joue."

As-tu le temps de faire du tourisme pendant les tournées?

"Être en tournée, c'est une chouette manière de voyager à l'étranger, en n'étant pas un touriste consommateur. On a beaucoup de temps morts. Il y a le sound check à 15 heures et le concert n'est parfois qu'à 23 heures, entre les deux, on essaye d'aller visiter. Par exemple, en avril, on avait trois jours de libre à Madrid. Notre bookeuse nous a montré ses coins préférés, on est allé à un concert. Ça permet de visiter la ville différemment. C'est enrichissant."

© Mathieu Lambin

"Des potes qui partent dans le Jura, ça me fait plus rêver que ceux qui voyagent à l'autre bout du monde." César Laloux Créateur du groupe Ada Oda

Quel est ton plus beau souvenir de voyage?

"C'était notre première tournée, on est allé jusqu'en Sicile, en s'arrêtant faire des concerts sur la route. Le fait de prendre le bateau de la pointe de la Calabre jusqu'à Messine, de voir des volcans, jouer notre musique pour la première fois devant des gens et en plus avec ce genre de décor... ça restera gravé dans nos mémoires."

À l'inverse, as-tu déjà eu une grosse galère?

"L’été dernier, on devait jouer au festival Pete the Monkey en France, à Saint-Aubin-sur-Mer. On rentre le nom de la ville sur le GPS et on arrive là-bas tard le soir, on ne devait jouer que le lendemain. C'était le 14 juillet, on sort faire la fête. À deux heures du matin, il y en a un qui dit 'je connais un bon resto, on ira manger des huitres avant le festival'. Il cherche le restaurant sur internet et il voit que qu'il est à deux heures vingt de route. En fait, il y a deux Saint-Aubin-sur-Mer en France et on était au mauvais endroit. J’ai l’impression que c’est un classique qui arrive souvent. Il faut toujours bien checker son GPS, surtout avec des noms de ce style-là."

As-tu une destination de rêve?

"J'ai moins le fantasme du voyage loin qu'avant, qui était un peu comme un impératif, une case à cocher, un 'life achievement'. Depuis qu'on voyage beaucoup avec Ada Oda, j'ai l'impression que l'Europe est assez variée et intéressante. Je suis déjà content avec ce que je vois actuellement."

"L'Europe permet des voyages moins longs et moins couteux en termes d'argent ou d'énergie. Par exemple, j'ai des potes qui partent dans le Jura et ça me fait plus rêver que ceux qui voyagent à l'autre bout du monde. Là, je me dis: c'est trop cool, c'est à cinq heures de bagnole et la nature semble super belle, il y a des rivières, des petits producteurs et pas trop de touristes."

As-tu prévu des vacances cet été?

"Cet été, on a une date en Italie, et on prolonge en se faisant des vacances dans la région. J'avais fait du work away dans la vallée Brebbia, près de Milan, durant le Covid Maintenant, j'y retourne chaque année. Il n'y a personne, de belles promenades, des terrasses pour l'apéro, tout ce que j'aime. Dans notre prochain album, on a créé une chanson là-dessus. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon petit coin de paradis."