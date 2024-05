Faut-il limiter les allocations de chômage dans le temps?

Le MR et Les Engagés veulent limiter à deux ans l’octroi d’une allocation aux chômeurs. Refus catégorique du PS et du PTB. Ecolo et Défi n’embraient pas non plus.

Le MR souhaite limiter le versement des allocations de chômage à deux ans, à l’instar de ce qui se fait aux Pays-Bas ou en France. “La Belgique est l’un des seuls pays de l’OCDE à ne pas prévoir de limitation dans le temps (…) et ce paradoxe ne se justifie plus dans un marché de l’emploi tendu, où tous les postes vacants ne parviennent pas à être remplis”, justifient les libéraux.

Environ la moitié des demandeurs d’emploi complets indemnisés wallons et 60% des Bruxellois le sont depuis plus de deux ans. Selon le MR, la mesure ne s’appliquerait plus à partir de 55 ans, en raison des “difficultés de retrouver un emploi à partir d’un certain âge”. Elle serait également assortie d’une allocation revalorisée durant les six premiers mois de chômage.

Les Engagés prônent également une limitation des allocations à une période de deux ans. La mesure s’accompagnerait d’une augmentation de leur montant initial, par exemple de 75% à 80% du dernier salaire perçu. Surtout, au bout de deux ans, “tout chercheur d’emploi se verrait automatiquement proposer un contrat de travail dans le secteur public ou associatif”, voire dans une entreprise privée (laquelle bénéficierait d’un subside dans ce cas).

Sans une telle proposition de contrat, les allocations seraient maintenues. En plus, chacun pourrait avoir un “joker”: une fois dans sa carrière, une personne pourrait bénéficier d’indemnités pendant trois années supplémentaires (pour un total de cinq ans donc), afin de reprendre une formation ou se réorienter.

À gauche, on s’oppose radicalement. “Cette limitation dans le temps serait complètement inefficace et aurait pour effet de précariser encore plus les personnes sans emploi et de mettre en grande difficulté les pouvoirs locaux”, souligne le PS. “Toutes les évaluations et études arrivent à la même conclusion: les politiques de sanctions, de réduction des allocations et de limitation dans le temps des systèmes de protection n’ont pas d’effet positif durable sur l’emploi”, argumentent les socialistes. Le PTB partage le même avis. “Limiter les allocations de chômage dans le temps revient à augmenter la précarité”, assènent les marxistes. “C’est aussi une politique inefficace”, ajoutent-ils.

Ecolo et Défi ne défendent pas non plus une limitation des allocations dans le temps, sans d’ailleurs mentionner spécifiquement ce point dans leurs programmes respectifs. Ces deux formations mettent en avant des mesures (gel de la dégressivité ou allocations revalorisées) incitant à la formation des demandeurs d’emploi.