Clément Delépine (Art Basel Paris): "Belleville s’est transformé en hub artistique"

Suite au divorce de ses parents, il suit sa mère à Bâle. "Vous voyez, c’était écrit!", s’exclame-t-il en souriant. Quand son père s’installe à son tour en Suisse, le lien avec Paris est rompu. Il n’y retournera que 23 ans plus tard, après une décennie à New York, "une ville fantastique, mais avec une obsession toxique pour le surmenage". L’appel de l’Europe se fait pressant. "J’ai eu l’idée de m’approprier la ville où je suis né. Dès mon arrivée, j’ai senti que Paris avait radicalement changé en 20 ans. Plus accueillante, plus ouverte et plus cosmopolite."