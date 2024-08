Marie Adam-Leenaerdt, créatrice | "Il faut encourager les jeunes talents de la mode à rester en Belgique"

9h00 | "Le samedi, je vais toujours chez le même boulanger, Khobz à Ixelles (sourire). Ce n'est pas tout près, mais pour la meilleure boulangerie de Bruxelles, je suis prête à prendre le volant. Il m'arrive même d'y retourner à midi, quand les baguettes et les pizzas sortent du four. Pour être tout à fait précise: Khobz fait le meilleur pain, mais pour les meilleures viennoiseries et brioches (les feuilletées!), rien ne vaut Bread, une boulangerie à Uccle."

12h00 | "Je vais dans mon jardin, et plus précisément, dans mon potager. C'est ma mère qui a commencé, mais j'ai été conquise dès que j'ai semé mes premières graines. Les courgettes et les concombres se portent bien, mais le reste a mal encaissé l'invasion des limaces due à la pluie. D'autres années, j'avais jusqu'à douze variétés de tomates. Quand je jardine, mon esprit se vide, comme quand je cuisine."

19h00 | "L'année dernière, on m'a offert un four à pizza et je me suis plongée dans l'art de la pâte à pizza. Quand je me lance dans quelque chose, je ne m'arrête jamais à mi-chemin: je regarde des tutos, je me lance des défis (sourire). Farfouiller dans le magasin Troc d'Evere ou de Wilrijk à la recherche de vaisselle et de meubles, rechercher des trésors lors de ventes aux enchères et les petites annonces ou cultiver des légumes, pour moi, tout cela fait partie d'un art de vivre cohérent."