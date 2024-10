Pourquoi vous (n’)avez (pas) besoin d’un masque LED pour ressembler à Hannibal Lecter

Innovation

Depuis la diffusion sur Netflix de la série " Emily in Paris ", le masque LED s’est imposé comme une tendance beauté, plébiscité par des célébrités, telles que Victoria Beckham et Julia Roberts . Certains modèles rappellent vaguement le psychopathe Hannibal Lecter; d’autres évoquent plutôt les Power Rangers. Ce qu’ils ont par contre en commun, c’est l’utilisation de différentes longueurs d’ondes lumineuses pour traiter divers problèmes de peau.

La lumière rouge et la lumière bleue sont les principales couleurs utilisées par cette technologie. La lumière rouge favorise la circulation sanguine et stimule la production de collagène, ce qui raffermit la surface de la peau. La lumière bleue cible quant à elle les bactéries responsables de l’acné et a des propriétés anti-inflammatoires. Certains masques offrent également des couleurs supplémentaires, comme la lumière jaune pour atténuer les rougeurs et la lumière infrarouge pour revitaliser la peau plus en profondeur.