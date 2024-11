Y-Brush | Pourquoi vous (n’)avez (pas) besoin d’une brosse à dents à mâchouiller

Utilité

Le brossage des dents fait partie des plus anciens rituels de santé pratiqués par l’homme. Dès 3.500 av. J.-C., dans l’ancienne Égypte, on utilisait des brindilles aux extrémités effilochées pour se laver les dents. Au XVe siècle, les Chinois inventent la première brosse à dents, fabriquée avec des soies de porc fixées sur un manche en bambou ou en os. Depuis, la forme de la brosse à dents n’a pratiquement pas changé, jusqu’à aujourd’hui: la Y-Brush , en forme de "Y", promet de brosser toutes les dents en une minute.

Innovation

Disponible en taille unique, la Y-Brush ressemble à un protège-dents et permet à 35.000 filaments en nylon d’entourer toutes les dents simultanément. Le principe: insérer la brosse dans la bouche, appuyer sur le bouton de démarrage et mâchouiller en déplaçant la brosse latéralement. Trois modes sont disponibles – doux (15 secondes), normal (10 secondes) et intensif (5 secondes) – afin d’ajuster le rythme du brossage à ses préférences.