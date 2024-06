Le samedi de l'actrice Bérangère McNeese, que l'on peut voir dans la série Terminal de Jamel Debbouze

Le samedi de l’actrice et réalisatrice belgo-américaine Bérangère McNeese: hamburger végé chez Rambo, white russian entre amis et soin de la peau sophistiqué.

"Le samedi est mon jour préféré, surtout si j’ai du temps libre alors que le monde continue de tourner", déclare Bérangère McNeese (35 ans), rayonnante. Elle vient de terminer le tournage de "Filles du ciel", son premier long métrage. "C’est un film sur le passage à l’âge adulte." Ensuite, elle figurera au casting de la série télévisée française "HPI", l’histoire d’une femme au super QI et dans "Emily in Paris", la célèbre série Netflix. "Ma famille américaine peut enfin me voir jouer, car, pour une fois, ce n’est pas en français. Je ne suis pas une fashionista, mais les essayages pour ‘Emily in Paris’ ont été un des temps forts de ma carrière!" (rires)