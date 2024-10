Pourquoi vous (n')avez (pas) besoin d’un drone qui atterrit automatiquement dans la main

Utilité

Faire un selfie avec son smartphone, c’est dépassé. Aujourd’hui, on sort un drone de la poche de sa veste, on utilise sa main comme rampe de lancement et... 3, 2, 1, cheese! Ce mini drone de 130 grammes environ fait passer le selfie au niveau supérieur. Que ce soit pour une photo de groupe, une vue aérienne imprenable de ses vacances ou une vidéo de sa randonnée en VTT, grâce aux vidéos 4K prises par un drone comme le DJI Neo, chacun devient un vidéaste de talent.

Innovation

Les drones pour selfie comme le DJI Neo et le HoverAir X1 sont conçus pour une facilité d’utilisation maximale: ils embarquent notamment plusieurs technologies intelligentes telles que des fonctions pilotées par l’IA, la reconnaissance automatique des visages et des objets, et des systèmes de stabilisation intégrés pour maintenir sa stabilité en vol. Cependant, en raison de leur faible poids, ces drones sont particulièrement sensibles aux rafales de vent. Les mini drones peuvent être pilotés de plusieurs manières: une simple application sur smartphone, une manette classique pour plus de précision ou -pour une immersion totale- un casque FPV (First Person View) qui donne l’impression de voler, porté par les ailes du drone.