Fleur de Sel à Comines-Warneton | Un restaurant original et raffiné à prix raisonnable

Avec un lunch 3 services (39 euros seulement) et un menu dégustation 4 ou 5 services (52 ou 62 euros), on comprend pourquoi Michelin récompense d’un Bib Gourmand le restaurant Fleur de Sel depuis son édition 2022, un label qui distingue les restaurants offrant un bon rapport qualité-prix.

Avec une entrée où le curry rouge et un délicieux sorbet à la tomate côtoient un siphon de tofu soyeux, la cheffe affiche clairement que la qualité est dans l’assiette. C’est non seulement léger et raffiné, mais aussi original et bien assaisonné.