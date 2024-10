La gastronomie de Zélande brille avec Wouter Kik, élu Jeune Chef de l'année 2024

Jan Scheidtweiler s’attable au restaurant Codium à Goes (Zélande), où officie Wouter Kik. Le chef se distingue par sa créativité, sa maîtrise et son goût des produits régionaux.

Pendant des années, la gastronomie en Zélande a été l’apanage de Sergio Herman - Oud Sluis, Pure C et Air Republic. Comment se porte la scène gastronomique de Zélande depuis que le célèbre chef a fermé ses établissements? À merveille: Demain , le successeur de Pure C , vient d’obtenir sa première étoile, à égalité ave c De Kromme Watergang , et le légendaire Inter Scaldes a décroché deux étoiles d’un coup.

À Goes, charmante petite ville du Zuid-Beveland, un autre établissement mérite le détour: Codium, une étoile Michelin en 2023, dirigé par son cofondateur Wouter Kik, sacré Jeune Chef de l’année 2024 par Gault&Millau, qui récompense un chef qui se distingue par sa créativité, sa maîtrise technique et son goût des produits régionaux. Ainsi, dès la première assiette du menu dégustation (5 services à 115 euros; 8 services à 145 euros), on devine l’affection de Kik pour les plantes marines: sur un croustillant, il associe codium (une variété d’algues), laitue de mer et chêne marin. Son attachement au club de foot Feyenoord est tout aussi manifeste dans sa cuisine: il propose quasiment toujours une mise en bouche rouge et blanche, en référence aux couleurs du club -aujourd’hui, de la betterave rouge et du babeurre.