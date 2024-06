Recette | Coquelet au four, salade de tomates et girolles

Lire aussi Recette | Pommes de terre primeur à la flamande et crevettes de Zeebruges

La salade de tomates aussi est un plat simple et savoureux, à condition de trouver d’excellentes tomates.

PRÉPARATION

"Les champignons ne sont pas forcément un produit d’automne: la saison des girolles sauvages débute au mois de juin." Nicolas Misera

Les coquelets rôtis

◆ Hachez grossièrement les carottes, l’ail et les échalotes et disposez-les dans un plat pour le four avec le thym. Déposez-y les coquelets, salez, poivrez et versez un filet d’huile d’olive. Répartissez le beurre sur le plat et faites rôtir 30 minutes dans un four préchauffé à 180 °C. Montez la température du four à 220 °C pendant les 10 dernières minutes afin d’obtenir une peau croustillante.

La sauce aux girolles

◆ Faites revenir l’échalote et les girolles à feu vif. Salez, poivrez et ajoutez l’ail. Déglacez avec le cognac et faites flamber (prudence!). Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de demi-glace, puis la crème fraîche. Portez la sauce à ébullition.

Déglacez avec le cognac et faites flamber (prudence!)

La salsa verde

◆ Mettez tous les ingrédients dans un blender et mixez. Assaisonnez selon votre goût.

FINITION

◆ Découpez les tomates en gros morceaux et l’oignon en demi-rondelles. Mélangez et déposez quelques points de salsa verde à l’aide d’une cuillère. Garnissez de basilic grec et de fleurs de capucine.

◆ Sortez le plat du four et déposez-le au centre de la table. Présentez la sauce et la salade de tomates à part.

Garnissez de basilic grec et de fleurs de capucine.