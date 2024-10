Recette | Turbot grillé, jus aux crevettes, légumes iodés, épinards et tomates

◆ Ajoutez les crevettes entières, les champignons et l’ail. Faites revenir brièvement et déglacez avec le vin blanc et le cognac. Ajoutez le bouillon et laissez réduire d’un tiers. Mixez et passez la préparation au chinois. Incorporez la crème et le beurre, et remixez brièvement. Comme vous n’aurez pas besoin de tout le jus pour cette recette, n’hésitez pas à conserver le reste pour une autre préparation.

◆ Épluchez les crevettes et réservez les têtes.

"J’essaie de ne pas compliquer la bonne cuisine. Un poisson d’exception mérite d’être accompagné de produits qui le mettent en valeur." Tom Loockx

Préparez les tomates confites

◆ Préchauffez le four à 160 °C.

◆ Dans un plat pour le four, disposez les tomates, arrosez-les généreusement d’huile d’olive, ajoutez les branches de thym et de romarin, les feuilles de sauge et la gousse d’ail pressée. Faites confire les tomates au four pendant 15 minutes.

Le jus aux crevettes met en valeur la saveur et la finesse du turbot. © Eva Beeusaert

Préparez les légumes

◆ Faites braiser les épinards, la salicorne et la lavande de mer. Assaisonnez-les: poivre du moulin et pas plus d’une pincée de sel (les légumes iodés sont déjà légèrement salées).

Préparez le turbot

◆ Grillez ou poêlez les filets de turbot. Personnellement, je préfère griller le poisson rapidement à feu vif, afin que la chair reste légèrement nacrée à l’intérieur. Salez et poivrez.

Le chef Tom Loockx déclare son amour au turbot en l’accompagnant d’un jus aux crevettes, de légumes iodés, d’épinards et de tomates. © Eva Beeusaert

Finition

◆ Dressez le turbot sur les légumes braisés et les tomates confites et nappez avec le jus aux crevettes et de crevettes épluchées. Au restaurant, nous l’accompagnons de riz noir soufflé et des têtes de crevettes frites pour apporter une touche croustillante.

◆ Pour le riz soufflé, faites cuire le riz noir un peu plus longtemps que d’habitude. Ensuite, faites-le sécher, de préférence en l’étalant sur une plaque au four, et faites-le souffler dans une poêle bien chaude dans une huile neutre. Déposez-le sur du papier absorbant afin d’éliminer l’excédent d’huile.

◆ Faire frire brièvement les têtes de crevettes. Égouttez-les sur du papier absorbant.

© Eva Beeusaert

Conseil vin Argentière, Domaine Les Davids, IGP Vaucluse, France, 2022. Une assiette composée de turbot raffiné accompagné d’un jus intense, appelle un vin blanc riche et généreux. Cette cuvée du Domaine Les Davids, situé dans le Luberon et dirigé par le couple belge Sophie Le Clercq et Yves Zurstrassen, répond parfaitement à cette exigence. Le grenache blanc apporte de la puissance et la roussanne, une fine acidité, ce qui donne une palette de notes florales et fruitées, allant des agrumes à la poire mûre. Un élevage en fût bien équilibré ajoute de la puissance et de la complexité, avec une note de pain grillé. | 21,50 euros |

| www.santewines.co.uk |