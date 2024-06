Restaurant Demain à Cadzand | Un avenir prometteur

La délicatesse de la cuisine de Dani Hoefnagels est présente dès les mises en bouche.

Demain est divisé en deux salles, un agencement qui donne une sensation étrange: au départ, Hoefnagels souhaitait proposer deux cartes distinctes: une de cuisine de bistrot, l’autre, plus gastronomique et raffinée. Cependant, cette idée a été abandonnée et Demain ne propose finalement qu’une seule carte.

Celle-ci semble hésiter entre ces deux orientations: on dirait que le chef tient à la fois à satisfaire les fins gourmets et les clients de l’hôtel qui voudraient un plat du jour. Il propose donc un menu en 3 et 5 services (95 euros et 145 euros) ainsi que 16 plats à la carte. La carte passe du raffinement, un rouleau de chou-rave enveloppant de la chair de crabe décoré de fleurs, au quotidien, une savoureuse tranche de brioche façon pain perdu aux cinq épices (18 euros).

La vue sur la mer est apaisante, autant que la présence de bois et d'espace à l'intérieur. © Chantal Arnts

La délicatesse de la cuisine de Hoefnagels se révèle dès les six dégustations, dont les deux premières sont servies par le chef à une table d’accueil. Tant le tartare de daurade et mousse d’estragon que la meringue accompagnée d’un porc iberico sont fabuleux. Ces créations, ainsi que les délicieux cappellettis aux herbes, illustrent l’attrait du chef pour les saveurs méditerranéennes. Léger bémol pour le copieux plat de bœuf Rubia (55 euros), un ragoût assez lourd, accompagné de purée et de céleri-rave qui le rendent encore plus roboratif. Pourtant, même ici, on perçoit les bonnes intentions du chef.

Le restaurant Demain est prometteur, mais il cherche encore quelque peu son identité culinaire.

Cette enseigne a fait l’objet d’une visite anonyme, financée par Sabato.