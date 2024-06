Restaurant Tero Bruxelles | Prix doux, mais manque de finesse

Bien que ce soit peu fréquent en Belgique, il arrive que les restaurants raffinés ne soient pas le projet personnel d’un chef, mais s’inscrivent dans un plan financier: la gastronomie est un business comme un autre. Arthur et Nicolas Lhoist ne sont pas chefs, mais entrepreneurs: ils ont fondé la marque de loisirs Tero et ont investi une partie de la fortune de l’entreprise de chaux fondée par leur arrière-arrière-grand-père en 1889 dans des clubs de padel et des espaces événementiels. Mais aussi dans leur ferme bio à Rochefort. Les légumes, fruits et viandes qu’elle produit sont cuisinés dans leurs quatre restaurants.